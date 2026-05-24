Kallas condena los «actos terroristas abominables» tras bombardeo ruso en Kiev

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Bruselas, 24 may (EFE).- La alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, condenó este domingo los «actos terroristas abominables» tras un bombardeo ruso que sacudió Kiev el sábado por la noche y que impactó contra zonas residenciales de la capital, dejando dos muertos y 56 heridos.

«Rusia se ha encontrado en un callejón sin salida en el campo de batalla, por lo que aterroriza a Ucrania con ataques deliberados contra los centros urbanos. Se trata de actos terroristas abominables destinados a matar al mayor número posible de civiles», dijo la jefa de la diplomacia europea a través de redes sociales.

Kallas también condenó el uso por parte de Rusia del misil hipersónico Oréshnik, uno de los más avanzados que tiene el país y que, según la representante europea, está diseñado para transportar ojivas nucleares.

Su uso, añadió, «constituye una táctica política de intimidación y una imprudente política de riesgo nuclear».

La Fuerza Aérea de Ucrania informó en un parte que en este bombardeo Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles de varios tipos.

Un total de 549 drones enemigos fueron derribados y 55 misiles rusos interceptados en este ataque que tenía como «principal objetivo Kiev», según la Fuerza Aérea de Ucrania.

Kallas aseguró que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) debatirán «cómo intensificar la presión internacional sobre Rusia» la próxima semana durante su reunión informal en Chipre. EFE

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