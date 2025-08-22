Kallas dice que conceder tierras a Rusia es una «trampa» de Putin

Londres, 22 ago (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha advertido que permitir que Rusia conserve territorios ucranianos como parte de un acuerdo de paz sería una «trampa» en la que el presidente ruso, Vladímir Putin, «quiere que caigamos».

En unas declaraciones a la BBC divulgadas hoy, Kallas se manifestó en contra de presionar a Ucrania para que ceda territorios a Rusia.

La región del Donbás, en el este de Ucrania, ha sido disputada durante mucho tiempo por Rusia, y la agresión militar ha obligado a 1,5 millones de ucranianos a huir en la última década, recuerda la BBC.

Ucrania ha rechazado ceder al Kremlin la región del Donbás, si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en la necesidad de un «intercambio de territorios».

Kallas también se refirió a las garantías de seguridad para Ucrania, algo abordado el pasado lunes en Washington en la reunión que el presidente de EE.UU. mantuvo con varios líderes europeos, entre ellos el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, después de la reunión en Alaska entre Trump y Putin.

«La garantía de seguridad más sólida es un ejército ucraniano fuerte», afirmó, y resaltó la importancia de establecer unas garantías que no sean solo teóricas.

Añadió que corresponde a los Estados miembros de la llamada «coalición de voluntarios» determinar con exactitud su contribución, y dijo que aún no está claro en qué capacidad operarán esas fuerzas.

Sobre la cumbre de Alaska, Kallas afirmó que Putin obtuvo «todo lo que quería», «recibió una bienvenida muy positiva y quería que no se impusieran sanciones, lo cual también logró.»

«Putin se ríe, no detiene las matanzas, sino que las aumenta», declaró Kallas. «Olvidamos que Rusia no ha hecho ni una sola concesión», puntualizó. EFE

