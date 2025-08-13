The Swiss voice in the world since 1935

Kanye West enfrenta a sus demonios y sus crisis en un nuevo documental

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ago (EFE).- Las crisis y los últimos seis años de la vida del cantante Kanye West, ahora también conocido como Ye, serán expuestas en el documental ‘In Whose Name?’ del que hoy el medio especializado Deadline reveló el primer adelanto.

El filme, dirigido por el californiano Nico Ballesteros, recoge momentos íntimos del autor de ‘Gold Digger’, que abarcan desde sus problemas de salud mental y su relación con Kim Kardashian, hasta la pérdida de patrocinios derivada de sus declaraciones polémicas, según la publicación.

El documental, que Ballesteros comenzó a filmar cuando tenía 18 años, llegará a 1.000 pantallas de cine en EE.UU. el 19 de septiembre.

En este primer avance, se escucha a Ye quejarse de los medicamentos para su tratamiento de salud mental. «Llevo cinco meses sin medicación», dice para después añadir: «Preferiría estar muerto que medicado».

También se escucha a una desesperada Kim Kardashian afirmar que su personalidad «no era la misma unos años antes», mientras otras escenas lo muestran interactuando con algunos de sus hijos en situaciones cotidianas.

El tráiler también incluye escenas del trabajo de West para su marca Yeezy, otra en la que sostiene una pancarta con el mensaje ‘Ye for President’ (‘Ye para presidente’), en referencia a su candidatura presidencial en EE.UU., así como otra donde viste una sudadera con la frase ‘White Lives Matter’ (‘Las vidas blancas importan’).

El cantante de ‘Niggas in Paris’ ha estado en el ojo del huracán en los últimos años por su comportamiento errático y sus polémicas declaraciones antisemitas.

En un comunicado recogido por Deadline, el productor del filme Simran A. Singh explicó que la película «presenta un retrato crudo y a menudo inquietante, sin comentarios ni conclusiones, lo que permite a los espectadores interpretar los acontecimientos por sí mismos. Nico vivía junto a Ye, cámara en mano, sin saber del todo qué estaba capturando ni adónde lo llevaría, y eso es precisamente lo que hace que el metraje sea tan impactante». EFE

