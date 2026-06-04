Kast cambia el rumbo y normaliza los lazos con Israel al nombrar un embajador en Tel Aviv

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Santiago de Chile, 4 jun (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, dio este jueves un giro a la política exterior chilena nombrando como embajador en Israel al abogado Gabriel Zaliasnik, restableciendo plenamente la relación diplomática con ese Estado tras el distanciamiento impulsado por el exmandatario Gabriel Boric.

Penalista y profesor de la rama en la Universidad de Chile, Zaliasnik presidió la Comunidad Judía de Chile entre 2006 y 2010, manteniendo hasta la fecha una fuerte presencia pública con columnas en periódicos de circulación nacional en las que ha defendido la ofensiva militar de Israel sobre Palestina tras los ataques de Hamás en octubre de 2023.

«La falaz acusación de genocidio es una nueva versión de los libelos de sangre que a lo largo de la historia han servido para justificar persecuciones contra el pueblo judío», señaló Zaliasnik, miembro de una familia judía ucraniana emigrada a Chile en la pasada década de los 50, en su columna del diario La Tercera publicada en abril del año pasado.

Además, no reconoce Cisjordania y nombra este territorio con los nombres bíblicos judíos de Judea y Samaria, como hace el actual gobierno israelí y su primer ministro, Benjamin Netanyahu.

«Los vínculos del pueblo judío con la Tierra de Israel se prolongan a lo largo de más de 3.500 años. Judea y Samaria no son tierra foránea (…) el derecho a un país propio en dicha tierra ancestral no deriva como algunos pretenden de la sucesión de catástrofes experimentadas a lo largo de la historia», señala el nuevo embajador.

El giro respecto del gobierno anterior resulta aún más pronunciado en tanto Chile se sumó en 2024 a la denuncia por genocidio impulsada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), además del llamado a consultas de Boric a su entonces embajador en Tel Aviv, Jorge Carvajal, que nunca regresó a su puesto ni fue sustituido.

Boric ordenó, además, la salida de los agregados militares de la Embajada de Chile en Tel Aviv en mayo de 2025.

En un primer gesto al respecto del cambio, Kast se reunió a principios de mayo pasado en Costa Rica con su homólogo israelí, Isaac Herzog, en un encuentro bilateral.

En marzo, cuando su nombre como posible nuevo embajador de Chile en Tel Aviv comenzó a ser algo más que un rumor, se produjo la primera protesta de la comunidad palestina en Chile, la más numerosa del mundo al margen de los países árabes, con más de medio millón de personas.

Kast, tras asumir el poder, sumó a su equipo de asesores cercanos en política internacional al abogado judío Eitam Bloch, quien tiene estrechos lazos con organizaciones sionistas en Argentina, Estados Unidos e Israel. EFE

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