Kast designa al expresidente Eduardo Frei como embajador de Chile en Misión Especial

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Santiago de Chile, 29 may (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, designó este viernes al exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) como embajador de Chile en Misión Especial, un cargo que ejercerá ad honorem, anunció la Cancillería en un comunicado.

El nombramiento se otorga generalmente a una figura de alta relevancia política o diplomática, con la misión de que ejecute en el exterior una tarea específica de importancia estratégica para el país.

Frei, de 84 años, fue nominado «en atención a su destacada trayectoria pública, su amplia experiencia internacional y su permanente compromiso con los intereses superiores de Chile», destacó el ministerio de Relaciones Exteriores.

«Esta designación responde a la importancia estratégica que el Gobierno le asigna al fortalecimiento de sus relaciones bilaterales y multilaterales», explicaron.

El político de centroderecha, que ejerció como presidente del Senado entre 2006 y 2008, cumplirá con «la necesidad de contar con representantes de la más alta experiencia y estatura política para participar en seminarios, encuentros, visitas oficiales y otras actividades internacionales que requieran representación del país».

Frei retoma una función que había ejercido entre 2014 y 2022, cuando dejó el cargo al inicio de la administración del expresidente Gabriel Boric.

Durante el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet ejerció como Embajador en Misión Especial para el Asia-Pacífico, y fue ratificado en el Gobierno del fallecido exmandatario Sebastián Piñera por su bien ponderada gestión comercial.

En ese sentido, valoraron que «ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la inserción internacional de Chile, contribuyendo decisivamente al posicionamiento del país como un actor serio, confiable y abierto al mundo».

El canciller Francisco Pérez Mackenna, por su parte, destacó «su reconocida vocación de servicio público, así como el liderazgo y visión de Estado demostrado a lo largo de su extensa carrera política» y añadió que «constituyen cualidades de especial relevancia para representar a Chile en instancias de alto nivel político, económico y de cooperación internacional». EFE

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