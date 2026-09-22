Kast dice ante la Asamblea de la ONU que Chile «comienza a caminar hacia el desarrollo»

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Naciones Unidas/Santiago de Chile, 22 sep (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, afirmó este martes que el país «comienza a caminar hacia el desarrollo» y que «las reformas que estructuran el futuro ya están en marcha», en su primer discurso como jefe de Estado ante la 81° Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

«Nuestro gobierno partió de una convicción: el orden no es contrario a la libertad. El orden es una de las condiciones de la libertad», señaló el mandatario en un discurso en el que también recalcó sus políticas en materia de seguridad.

«Libertad para poder volver tranquilo a casa y no ser víctima del crimen organizado. Libertad para emprender y no ser obstaculizado por la acción del Estado. Libertad para invertir y no enfrentar el continuo cambio de las reglas del juego», enfatizó.

La delegación chilena confirmó que durante esta jornada Kast participará además en la reunión convocada por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco del Escudo de las Américas. EFE

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