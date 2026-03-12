Kate del Castillo se une a Peta contra el comercio y cautiverio de aves silvestres

Los Ángeles, 12 mar (EFE).- La actriz mexicana Kate del Castillo alzó su voz este jueves en defensa de las cientos de miles de aves que son atrapadas y mutiladas cada año, como parte de una nueva campaña de PETA Latino contra el comercio y cautiverio de aves silvestres en la que anima al público a no comprarlas.

«Las aves no son adornos. Son seres vivos con derecho a volar», afirma Castillo en el video de la campaña lanzada a nivel internacional.

Además, la actriz animó al público a salvar la vida de las aves silvestres. «Es una crueldad extrema que podemos eliminar, simplemente dejando de comprarlas», subrayó la artista.

Las estadísticas señalan que 7 de cada 10 aves mueren en el comercio de animales silvestres. Las que sobreviven sufren enormemente en cautiverio, donde a menudo las mantienen en aislamiento total, sin brindarles una estimulación mental significativa o la oportunidad de volar, según datos compartidos por Peta.

La campaña incluye un video y pósteres en el que la actriz mexicana habla con su estilo directo y sin tapujos.

En el video Castillo señaló directamente al mercado de Sonora (México) donde estarían siendo vendidas aves silvestres. También denunció que un 80% de las aves capturadas fallecen cuando son transportadas.

América del Norte posee una enorme diversidad biológica en aves. Se estima que el 20 por ciento de la avifauna del mundo habita esta región. Y México ocupa el primer lugar de los tres países con 1107 especies, y es el doceavo a nivel mundial, según datos de La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (PROFEPA).

México también es el país donde más de la mitad de las aves migratorias de Norteamérica pasan entre 6 y 8 meses del año.

En Estados Unidos la Ley del Tratado de Aves Migratorias protege desde 1918 a más de 1000 especies de aves migratorias nativas, sus nidos y huevos. La medida federal prohíbe la captura, matanza, venta o transporte de especies incluidas en una lista. EFE

