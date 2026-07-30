Keiko Fujimori y expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad visitan tumba de Alberto Fujimori

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Lima, 30 jul (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el exmandatario ecuatoriano Jamil Mahuad (1998-2000) visitaron este jueves la tumba del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), junto con quien firmó en 1998 los acuerdos de paz que pusieron fin a un largo conflicto limítrofe que provocó diversas guerras entres ambos países.

«Estoy acompañada por un gran amigo del Perú, gran amigo de mi padre, gran amigo mío y de la familia, el expresidente Jamil Mahuad, quien ha tenido la gentileza de acompañarme en todos los eventos de la juramentación», dijo la gobernante al lado de Mahuad.

Mahuad formó parte del grupo de presidentes y expresidentes de países latinoamericanos que acudieron a la investidura presidencial de este martes de la derechista, que ganó en su cuarto intento las elecciones del país andino, al superar en la segunda vuelta por menos de 50.000 votos al izquierdista Roberto Sánchez.

La flamante presidenta de Perú expuso que Mahuad le pidió durante su visita a la capital peruana visitar juntos la tumba del exmandatario, quien falleció el 11 de septiembre de 2024, y depositar unas flores.

«Es un momento emotivo, de recordar lo que fue el proceso de pacificación, de grandes momentos de amistad. Agradezco al expresidente, los peruanos le agradecemos a él y a mi padre, haber tenido la valentía de firmar un acuerdo de paz entre Ecuador y Perú que hoy perdura, que los pueblos abrazan, que es institucional y todos los gobiernos siguientes lo han venido fortaleciendo», agregó Fujimori.

Por su parte, Mahuad señaló que no visitaba Perú desde hace tres décadas, tras firmar el acuerdo de paz, y destacó que en esta ocasión no podía dejar de visitar la tumba de Fujimori, con quien fue «enemigo» en un inicio y casi inicia una guerra, pero con quien terminó firmando la paz y acabaron siendo amigos.

El exmandatario ecuatoriano, que ha sido condenado a 8 años de prisión por peculado (malversación de fondos públicos), deseó «la mejor de las suertes» a Fujimori.

Los acuerdos de paz fueron suscritos el 26 de octubre de 1998 por los entonces presidentes de Ecuador, Mahuad, y de Perú, Fujimori, y pusieron fin a un largo conflicto para definir la demarcación de la frontera amazónica entre ambos países, que tuvo varios episodios bélicos mayores, como los de 1941 y 1995, este último conocido como la Guerra del Cenepa. EFE

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