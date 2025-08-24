The Swiss voice in the world since 1935

Kiev aclara que solo usa armas ucranianas para ataques de largo alcance en Rusia

Berlín, 24 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aclaró este domingo que para sus ataques con armas de largo alcance en territorio ruso, Ucrania solo emplea armamento de producción nacional, después de que The Wall Street Journal informase ayer de que desde la pasada primavera Washington ha vetado los ataques con misiles de largo alcance estadounidenses.

«Hoy día, para ser sinceros, usamos nuestras armas de largo alcance de producción nacional. Y recientemente, para ser sinceros, no hemos discutido estos asuntos con EE. UU.», dijo en una rueda de prensa con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en Kiev.

«Hubo un tiempo en el que hubo señales diferentes (de Washington) sobre nuestros ataques en represalia por sus ataques (rusos) contra el sector energético», reconoció Zelenski en declaraciones citadas por la agencia Ukrinform.

La noche pasada, las fuerzas ucranianas atacaron con drones una terminal gasística en el puerto ruso de Ust-Lugá, en el Golfo de Finlandia, así como la refinería de crudo de Syzran, en la región rusa de Samara, entre otros objetivos.

Según la exclusiva de The Wall Street Journal, el Pentágono ha vetado el uso de sus sistemas de misiles tácticos (ATACMS, por sus siglas en inglés) contra objetivos dentro de Rusia desde finales de la primavera.

Esta decisión afecta tanto a las armas de largo alcance fabricadas en EE.UU., como a aquellas suministradas por aliados europeos que dependen de inteligencia y tecnología estadounidenses.

Zelenski y Carney anunciaron también que Ucrania y Canadá han suscrito un acuerdo para la producción conjunta de drones.

La producción tendrá lugar en ambos países y «puede empezar ya mismo», según afirmó Carney en la rueda de prensa. EFE

cph/ad

