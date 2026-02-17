Kiev acusa a Rusia de despreciar los esfuerzos de paz por su ataque de hoy a Ucrania

Kiev, 17 feb (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha acusado a Rusia de despreciar los esfuerzos de paz que lidera EE.UU., después de que el Ejército ruso lanzara esta madrugada un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania apenas unas horas antes de que comience en Ginebra una nueva ronda de contactos entre emisarios de Kiev, Moscú y Washington para poner fin a la guerra.

“Hasta este punto desprecia Rusia los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la siguiente ronda de conversaciones en Ginebra”, escribió en X Sibiga, que señaló que el principal objetivo del bombardeo fueron infraestructuras “energéticas y civiles” de Ucrania. EFE

