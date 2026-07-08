Kremlin condena ataques contra Blue Stream y petroleros extranjeros en el mar Negro

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Moscú, 8 jul (EFE).- El Kremlin calificó hoy de terroristas los ataques de Kiev contra instalaciones del gasoducto Blue Stream, que suministra gas ruso a Turquía por el fondo del mar Negro, y a petroleros extranjeros que cargan petróleo en las terminales del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK).

«Es una manifestación de las actividades terroristas del régimen de Kiev respecto a infraestructura energética internacional», declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin señaló que «el régimen de Kiev muestra constantemente su agresividad y su propensión a atentados terroristas contra infraestructura crítica del sistema energético internacional».

«Consideramos esto muy peligroso», sostuvo.

Indicó que Rusia «ha llamado la atención a nuestros colegas turcos sobre las actividades extremadamente peligrosas del régimen de Kiev y sus intentos permanente de atacar infraestructura crítica vinculada al bombeo de gas por el Blue Stream y el Turk Stream».

«Naturalmente esperamos que nuestros interlocutores turcos y otros países aprovecharán su influencia para evitar que el régimen de Kiev lleve a cabo acciones de este tipo», indicó.

Señaló que Rusia, por su parte, toma «las medidas máximas para minimizar el peligro ante estos ataques», y recalcó que a modo de respuesta continuará la campaña militar en Ucrania.

El gigante gasístico ruso informó horas antes de un ataque ucraniano contra la estación de bombeo Krasnodárskaya, implicada en la cadena de suministro de gas ruso al gasoducto Blue Stream, perpetrado la víspera, y que coincide con la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara con la participación de líderes de 32 países miembros de la Alianza Atlántica y en la que se debate un mayor suministro de armas a Ucrania.

Rusia suministra gas a Turquía por los gasoductos Blue Stream, con una capacidad de 16.000 millones de metros cúbicos de gas anuales, y el Turk Stream, con una capacidad de 31.500 millones de metros cúbicos de gas anuales.

Este miércoles medios de prensa internacionales informaron que el buque petrolero Yasa Polaris de la compañía estadounidense Chevron, utilizado para transportar crudo de la terminal de KTK en el puerto ruso de Novorossíisk fue atacado en el mar Negro por drones ucranianos. EFE

mos/rml