Kremlin constata incremento de demanda del petróleo ruso tras comienzo de guerra en Irán

2 minutos

Moscú, 6 mar (EFE).- El Kremlin constató hoy «un incremento considerable» de la demanda del petróleo y el gas ruso tras el comienzo de la guerra en Irán, el cierre parcial del estrecho de Ormuz y la exención anunciada la víspera por Estados Unidos a la India que le permite comprar crudo ruso.

«Observamos un incremento considerable de la demanda de los recursos energéticos rusos debido a la guerra en Irán», declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Preguntado por el decreto publicado este jueves por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que autoriza a la India a comprar petróleo ruso en petroleros que se encuentren en alta mar durante los próximos 30 días, se negó a ofrecer datos concretos sobre cual podría ser el monto de estas exportaciones.

«No citaremos cifras de ningún tipo por motivos comprensibles, son demasiados los enemigos. Pero podemos decir que tanto la India como China son países que se orientan en base a sus intereses nacionales y nosotros hacemos lo mismo», dijo, al señalar que Rusia continúa interactuando con ambos tanto en la esfera de la energía como del comercio de hidrocarburos.

Por ello, recalcó que «Rusia está en capacidad de garantizar la permanencia de los suministros contratados» y aseveró que Moscú sigue siendo un suministrador fiable.

El pasado miércoles el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, aseveró que Rusia está dispuesta a incrementar los suministros de petróleo a China y la India, que podrían verse afectadas por los incrementos del precio del crudo en el mercado internacional debido a la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

Este jueves el Departamento de Tesoro de Estados Unidos publicó en su portal oficial una autorización que permite a la India la compra de petróleo ruso que se encuentre en buques petroleros en alta mar, con el fin de paliar la crisis energética provocada por el bloqueo de Ormuz.

Según expertos encuestados por el periódico ruso Izvestia, el incremento de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional por la guerra en Irán permitirá a Rusia incrementar sus ingresos, pero no bastará para cubrir a plenitud el déficit provocado por la guerra en Ucrania y las sanciones de Occidente.EFE

mos/cg