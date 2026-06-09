Kremlin espera los resultados definitivos de comicios armenios para felicitar a Pashinián

2 minutos

Moscú, 9 jun (EFE).-El Kremlin esperará los resultados definitivos de las elecciones parlamentarias armenias, que ganó el partido del primer ministro, Nikol Pashinián, antes de felicitar al político, informó este martes la Presidencia rusa.

«Es importante esperar a que se conozcan los resultados oficiales definitivos», dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que el Kremlin prefiere esperar a que «se emitan las estimaciones oficiales».

Las elecciones en Armenia se celebraron en un contexto de presiones sin precedentes contra la oposición y de injerencia de Occidente, denunció este lunes la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

Zajárova señaló que «toda la campaña electoral y el proceso de votación se llevaron a cabo en un contexto de fuerte represión contra los partidos y movimientos opositores, sus activistas y partidarios, por parte de las autoridades armenias».

La víspera, el Kremlin informó también que «toma nota minuciosamente de todas las informaciones sobre estas elecciones, incluyendo las noticias de las múltiples violaciones que tuvieron lugar durante estos comicios».

Según los resultados oficiales preliminares publicados el lunes por la Comisión Electoral Central, el partido de Pashinián, Contrato Civil, logró el 49,82 % de los votos, por lo que formará gobierno en solitario, frente al 23,28 % del principal partido opositor, Armenia Fuerte, liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián.

Mientras, el bloque Armenia liderado por el expresidente Robert Kocharián sumó un 9,94 % de los sufragios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas; el presidente francés, Emmanuel Macron, y otros líderes mundiales remitieron previamente sus felicitaciones al presidente armenio.

Pashinián intentó anteriormente quitar hierro a las tensiones con Rusia debido al acercamiento de Armenia a Europa y aseguró que planeaba viajar a Moscú después de las elecciones para limar asperezas.

Se espera que los resultados definitivos de los comicios armenios se den a conocer el 14 de junio.EFE

mos/ajs