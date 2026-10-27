Kuwait condena a muerte a tres hombres por planear el asesinato del viceprimer ministro

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Tres hombres fueron condenados a muerte este lunes en Kuwait por planificar el asesinato del viceprimer ministro, además de colaborar con Irán y pertenecer al movimiento libanés Hezbolá, aseguraron a AFP dos fuentes judiciales.

Los tres hombres pertenecen a la comunidad chiita, que representa aproximadamente un tercio de la población kuwaití y la mayoría de la población iraní.

Uno de los condenados por el Tribunal Penal es Hussein Abdalá Al Maatuq, dignatario religioso y secretario general de la Alianza Islámica Nacional.

De los otros dos, uno ya había sido condenado por terrorismo en 2016 y posteriormente indultado por el emir, antes de ser detenido de nuevo el pasado abril, según las fuentes.

Los acusados están imputados por atentar contra los intereses nacionales del país, colaborar con Irán, planear el asesinato del viceprimer ministro y ministro del Interior, y pertenecer a Hezbolá, organización considerada terrorista en Kuwait, añadieron las fuentes.

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