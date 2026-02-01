Kuwait remodela de nuevo el gobierno y cambia al ministro de Exteriores

Manama, 1 feb (EFE).- Kuwait anunció este domingo la remodelación de su Gobierno por segunda vez en menos de dos años para sustituir a sus ministros de Exteriores, Finanzas y Comercio, entre otros, un movimiento que refleja tensiones políticas internas y desafíos económicos en el rico país petrolero del golfo Pérsico.

El emir del país, Mishal al Ahmad al Sabah, emitió un real decreto con la reorganización del gabinete que afecta a varias carteras gubernamentales, y que entrará en vigor a partir de este domingo, informó la agencia oficial de noticias kuwaití, KUNA, sin dar más detalles.

El cambio afectó a cuatro titulares de los ministerios, entre ellos el de Exteriores, que actualmente estaba dirigido por Abdulá Ali al Yahya, pasará a estar en manos de Yarah Yaber al Ahmad al Sabah.

Los nombramientos también incluyeron a Osama Jaled Abdulá Boudi como ministro de Comercio e Industria, Yaqoub al Sayed Yousef al Sayed, como titular Finanzas -cargo que sufrió varias modificaciones en los últimos años- y a Abdulá Sabih Abdulá Buftain, de Información y Cultura.

Los otros cambios, menores, implicaron la asignación de Omar Saud Abdulaziz al Omar como ministro de Estado de Comunicaciones y Tecnologías de la Información; a Reem Ghazi Saud al Falij como titular de Estado de Desarrollo y Sostenibilidad; el de Tarik Hamad Naser al Yalahma para Juventud y Deportes; y Abdulaziz Naser Abdulaziz al Marzouq como titular de Estado de Asuntos Económicos e Inversión.

La reorganización se enmarca en los esfuerzos del gobierno kuwaití por «mejorar su eficiencia y sus servicios», informaron medios locales kuwaitíes.

Sin embargo, esta remodelación se produce poco tiempo después de la que se hizo el pasado agosto de 2024, que se realizó en un contexto en el que Kuwait enfrentaba crecientes problemas económicos, un alto déficit presupuestario y la urgente necesidad de diversificar una economía fuertemente dependiente del petróleo.

El país del golfo Pérsico, no obstante, se caracteriza por un clima político en el que son frecuentes los cambios de ministros y gobiernos, y en los últimos años ha visto varios gabinetes renunciar o ser remodelados tras enfrentamientos internos.

El Gobierno kuwaití, compuesto por 15 ministros y encabezado por el primer ministro, Ahmed Abdulá al Sabah, fue formado en mayo pasado, y es el segundo desde que el actual emir de Kuwait asumiera el poder en diciembre de 2023 y prometiera llevar a cabo reformas económicas y políticas en el país.

Kuwait es uno de los principales miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con una producción diaria de unos 2,4 millones de barriles. EFE

