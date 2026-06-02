Líbano dice que Hezbolá acepta propuesta de EEUU de detener ataques contra Israel

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Líbano afirmó el lunes que Hezbolá aceptó una propuesta estadounidense para dejar de atacar a Israel a cambio de que este país detenga su ofensiva en Beirut, poco después de que el presidente estadounidense declarara haber mantenido «una muy buena llamada» con el grupo islamista.

Según el acuerdo, «los ataques israelíes contra Dahiyeh cesarían a cambio de que Hezbolá se abstuviera de lanzar ataques contra Israel», en referencia a los suburbios del sur de Beirut, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenazó con atacar el lunes.

Israel ordenó el lunes bombardear este bastión de Hezbolá, al tiempo que intensificó su ofensiva terrestre en Líbano, donde lleva a cabo su incursión militar más profunda en 26 años.

Pero Donald Trump aseguró que persuadió a Israel y Hezbolá a desescalar el conflicto.

«No habrá tropas yendo a Beirut, y cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido retirada», escribió Trump en su plataforma Truth Social, después de una llamada «muy productiva» con Netanyahu.

«Igualmente, a través de altos representantes, tuve una muy buena llamada con Hezbolá y ellos aceptaron detener los tiroteos. Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel», agregó.

Netanyahu declaró posteriormente que le dijo a Trump «que si Hezbolá no deja de atacar nuestros pueblos y nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut».

– Alto el fuego –

El anuncio se da antes de la cuarta ronda de negociaciones directas entre Israel y Líbano, el martes y miércoles.

El legislador de Hezbolá Hasan Fadlallah afirmó que la postura del grupo es «clara y estipula un amplio alto el fuego en todo el territorio libanés», reportó la televisión Al Manar, de Hezbolá.

Pero Hezbolá reivindicó varios ataques contra objetivos israelíes en el sur de Líbano, incluso después del anuncio de Trump.

Igualmente, la agencia estatal libanesa NNA reportó numerosos ataques israelíes en el sur de Líbano, uno de los cuales dañó un hospital en la ciudad de Tiro.

Irán acusó este lunes a Israel de cruzar las «líneas rojas» en Líbano y amenazó con abrir «nuevos frentes», a pesar de la tregua vigente desde el 8 de abril.

También reiteró que cualquier acuerdo con Estados Unidos dependerá precisamente de la implementación de un alto el fuego efectivo en Líbano.

Líbano e Israel acordaron una tregua el 17 de abril, pero nunca llegó a respetarse.

En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU inició una reunión lunes para discutir la situación en Líbano.

Periodistas de la AFP vieron a cientos de familias abandonar la periferia sur de Beirut, a pie, en moto o en vehículos.

«Nos fuimos de inmediato», contó un joven de 24 años que se identificó como Hadi. Las declaraciones israelíes «provocaron un pánico general», afirmó.

Israel afirma que su ofensiva en Líbano busca «aplastar» al grupo chiita Hezbolá, que como aliado de Irán reabrió las hostilidades el 2 de marzo en solidaridad con Teherán, blanco de la campaña israelí-estadounidense.

– «Agresión feroz» –

Israel reivindicó la toma de la estratégica fortaleza de Beaufort, lo que Netanyahu calificó como un «un giro decisivo» en las operaciones.

Hezbolá afirmó el lunes en un comunicado que combatía a las fuerzas israelíes en los alrededores del castillo, que domina el sur del Líbano y parte del norte de Israel, y que las tropas israelíes habían convertido en base antes de su retirada en el año 2000.

El ejército israelí también bombardeó el lunes más de 40 localidades del sur, en particular en Tiro, cerca de un hospital, causando daños y varios heridos, según la Agencia Nacional de Información.

El presidente libanés, Joseph Aoun, denunció una «agresión feroz» por parte de Israel pero aseguró que las negociaciones entre ambos países, a las que se opone Hezbolá, siguen siendo «la única forma de poner fin a la guerra».

Desde el inicio de la guerra el 2 de marzo más de 3.412 personas han muerto en Líbano y más de un millón han sido desplazadas, según Beirut.

El balance del lado israelí asciende a 26 fallecidos, tras la muerte de otro soldado este lunes.

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