La abogada Ruth López, critica de Bukele, cumple un año «secuestrada», denuncia su familia

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San Salvador, 18 may (EFE).- La abogada salvadoreña Ruth López, crítica del Gobierno de Nayib Bukele, cumple este lunes un año «secuestrada» por el Estado salvadoreño, según denuncia su familia, y «continúa en total incomunicación» en un proceso penal «sin garantías de debido proceso».

López, también defensora de derechos humanos, fue detenida el 18 mayo de 2025 bajo el cargo de malversación, en relación a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el período de Gobierno del presidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal en su contra el 2 de junio de 2025.

El proceso penal fue declarado bajo reserva total por el tribunal del caso, y la abogada se encuentra a la espera de la audiencia de instrucción que tendría que ser programada para junio próximo.

Claudia López, hermana de Ruth, denunció en una conversación telefónica con EFE que la activista se encuentra «secuestrada» por el Estado salvadoreño en la cárcel Granja Penitenciaria de Izalco, a unos 60 kilómetros de la capital.

La familia no se resigna

«La familia no está dispuesta a aceptar la detención de Ruth. No nos vamos resignar, no vamos a dejar de luchar por su liberación que es, en este momento, el principal objetivo de la familia», expresó.

En su trabajo como abogada y defensora de los derechos humanos, López participó en la presentación de diversas demandas de inconstitucionalidad, informes relacionados con transparencia, en avisos a la Fiscalía para que investigara el uso irregular de fondos estatales y en sesiones de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) sobre El Salvador.

«La única justificación que tiene la detención y su secuestro, porque lo que está sufriendo es un secuestro, es que ha denunciado la corrupción a lo largo de todos los años y eso es por lo que Ruth se mantiene secuestrada por el Estado salvadoreño», afirmó su hermana.

Ruth López quiere demostrar su inocencia en un juicio

L la abogada fue incluida en diciembre de 2024 en la lista de las cien mujeres más influyentes del mundo por la BBC, en reconocimiento a su trabajo en la promoción de la transparencia y la justicia social.

Claudia López aseguró que la familia tiene «la fe absoluta y la convicción absoluta de su inocencia», pero no tiene «la garantía, ni la seguridad» de un proceso penal transparente, por lo que una de sus peticiones «es que se levante la reserva del caso, porque es nuestra garantía que sea un proceso justo y transparente», señaló.

«Cuando exigimos la liberación de Ruth no es sin juicio, ella quiere demostrar su inocencia y la familia también quiere que lo haga», pero «consideramos que el proceso puede llevarse en libertad porque no hay justificación para mantenerla en detención».

Incumplimiento de medidas

La CIDH emitió en septiembre del año pasado medidas cautelares a favor de Ruth López porque, según explicó en un comunicado, la abogada enfrenta un «riesgo de daño irreparable» a sus derechos a la vida, integridad y salud.

La Comisión pidió, entre las medidas, el cese de la situación de «incomunicación prolongada» de López para garantizar «el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes como medio para salvaguardar sus derechos», a lo que, según su hermana, no se ha dado cumplimiento.

«Las medidas de la CIDH no se han cumplido a cabalidad, y Ruth ha pasado la mayor parte de su detención incomunicada», apuntó. EFE

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