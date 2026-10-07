La Academia de Ciencias de Francia expresa su «gran orgullo» por el Nobel de Henri Kagan

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París, 7 oct (EFE).- La Academia de Ciencias de Francia expresó este miércoles su «gran orgullo» por la concesión del Premio Nobel de Química 2026 a uno de sus miembros, Henri Kagan, académico desde 1991 y profesor emérito de la Universidad Paris-Sud Orsay.

Kagan, de 95 años, recibió junto al investigador japonés Kenso Soai el galardón por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica, anunció hoy la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

La Academia de Ciencias francesa felicitó a ambos investigadores y destacó la relevancia de sus trabajos, especialmente para la química de los seres vivos y la fabricación de medicamentos.

El Nobel reconoce sus investigaciones sobre procesos de síntesis orgánica asimétrica, en los que determinados efectos no lineales y mecanismos de autocatálisis pueden favorecer la formación de moléculas con una orientación espacial determinada.

Estos procesos son fundamentales para comprender y controlar la quiralidad, una propiedad de numerosas moléculas biológicas y farmacéuticas cuyos efectos pueden variar según su configuración espacial.

La Academia francesa destacó asimismo que Kagan pertenece a su sección de Química y subrayó la importancia de la distinción para la institución.

La ceremonia oficial de entrega del Premio Nobel se celebrará en Estocolmo el 10 de diciembre de 2026, fecha en la que se conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel. EFE

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