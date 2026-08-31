La actividad en la industria manufacturera china se contrae por segundo mes consecutivo

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Shanghái (China), 31 ago (EFE).- La actividad en la industria manufacturera de China se contrajo por segundo mes consecutivo en agosto, aunque lo hizo a un ritmo menos acusado que el mes anterior, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) se situó en el mes que hoy termina en 49,8 puntos, 0,6 por encima de los 49,2 que había marcado en julio.

En este indicador, una cifra por encima del umbral de los 50 enteros supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción.

Los analistas acertaron con la tendencia que seguirían las cifras pero el pronóstico más extendido se quedó una décima por debajo, en los 49,7 puntos.

Entre los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, tan solo dos -empleo e inventario de materias primas- se mantuvieron en contracción, mientras la barrera de los 50 puntos era superada por los de producción, plazos de entrega y, sobre todo, por el de nuevos pedidos, clave para pedir la demanda, que subió 2,1 unidades para alcanzar las 50,6.

El estadístico de la ONE Huo Lihui apunta a dos sectores específicos en los que creció tanto la oferta como la demanda: maquinaria y herramientas eléctricas, y equipamiento para computación, comunicaciones y electrónica.

Asimismo, el experto gubernamental apunta a una subida de los precios industriales, debida principalmente al repunte de los costes del crudo y metales no ferruginosos como el aluminio, que en los últimos meses vienen fluctuando con fuerza ante el enconado conflicto en Oriente Medio y su impacto sobre las cadenas de suministro.

La ONE también publicó hoy su PMI del sector no manufacturero, que mide la actividad en los sectores de servicios y construcción y que se mantuvo intacto por segundo mes consecutivo en los 49 puntos, su peor lectura desde diciembre de 2022, cuando China puso fin a las restricciones por la covid y la variante ómicron se propagó rápidamente por todo el país.

En este caso, los analistas esperaban otro mes de contracción pero creían que, al igual que en el caso de la industria manufacturera, moderaría esa tendencia hasta unos 49,5 puntos.

La actividad en el sector servicios se mantuvo inmutable en los 49,3 puntos, mientras que la de construcción profundizó ligeramente en su descenso y se situó en los 46,9, rompiendo de nuevo su mínimo histórico, algo que la ONE achaca al impacto de los tifones y las fuertes lluvias sobre los trabajos en diversas regiones.

El PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufactureras y no manufactureras, se situó en los 49,5 enteros en agosto por los 49,3 del mes anterior. EFE

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