La actividad industrial de China recupera el crecimiento en septiembre

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La actividad industrial en China volvió a crecer ligeramente en septiembre, según datos oficiales publicados este miércoles, lo que supone una señal positiva para los líderes del gigante asiático tras dos meses de contracción.

El índice de compra gerencial, un indicador clave de la salud industrial, se situó en 50,1 puntos este mes, justo por encima de la marca de 50 que separa la expansión de la contracción.

Estas cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) coincidieron con la previsión de los economistas consultados por la agencia financiera Bloomberg y representaron una mejora respecto a las 49,8 y 49,2 unidades registradas en julio y agosto, respectivamente.

Huo Lihui, estadístico de la ONE, señaló en un comunicado que esto demuestra «que ha habido una recuperación en las condiciones económicas».

El funcionario destacó que «tres industrias clave muestran una rápida expansión», entre ellas la fabricación de equipos, la manufactura de alta tecnología y los bienes de consumo.

Pekín busca mantener el ritmo pese a otros obstáculos como las fricciones comerciales con Washington y una crisis arraigada en el sector inmobiliario que ha asustado a los consumidores.

El lunes, el gobierno chino anunció «un paquete de medidas políticas graduales, pragmáticas y efectivas» para apoyar la economía, que incluye subsidios hipotecarios y un mayor apoyo del banco central.

El auge de las exportaciones, respaldado por la fuerte demanda en el extranjero de productos electrónicos para la inteligencia artificial, ha servido de salvavidas ante la debilidad del consumo interno.

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