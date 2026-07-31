La actividad manufacturera de China pierde impulso y se contrae en julio de 2026

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Pekín, 31 jul (EFE).- La actividad manufacturera de China se contrajo en julio, tras no poder seguirle el ritmo al fuerte repunte del mes anterior y la entrada del sector en su temporada baja habitual, según datos oficiales publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector manufacturero) se situó en 49,2 enteros, 1,1 puntos por debajo del dato de junio y también por debajo de lo previsto por el consenso de los analistas, que esperaban que se mantuviera al borde de la contracción, en 50 puntos.

En este indicador, una cifra por encima del umbral de los 50 enteros supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción.

Los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero se situaron por debajo del umbral de expansión.

Los de actividad productiva y de nuevos pedidos se situaron en 49,9 y 48,5 puntos, respectivamente, con este último registrando la mayor caída mensual de todos los índices, 2,7 puntos porcentuales por debajo del mes anterior, en reflejo de una menor demanda tanto en la producción como en el mercado manufacturero.

También descendió el índice de inventarios de materias primas, que se situó en 48,3 enteros y el de plazos de entrega de proveedores, en 49,5, mientras que el índice de empleo, aunque se mantuvo por debajo del umbral, subió a 49 puntos, un incremento de 0,5 puntos respecto al mes anterior.

El estadístico de la ONE Huo Lihui atribuyó el ligero descenso del sector manufacturero a factores como la elevada base de comparación dejada por el rápido crecimiento del período anterior y la entrada de parte de las industrias en su temporada baja tradicional, mientras que la manufactura de alta tecnología continuó expandiéndose.

En concreto, los índices de producción y de nuevos pedidos de las industrias de equipos generales y de ordenadores, comunicaciones y equipos electrónicos se mantuvieron por encima de 53 puntos.

La ONE también publicó hoy su PMI del sector no manufacturero, que mide la actividad en los sectores de servicios y construcción y que registró un descenso al pasar de 50,2 puntos en junio a 49 en julio, reflejando una pérdida de dinamismo.

En este caso, los analistas también esperaban una menor caída, y preveían que el indicador se mantuviera en 50 puntos.

El sector servicios experimentó una ligera disminución de la actividad del mercado, con un índice de 49,3 enteros, 1,1 puntos porcentuales por debajo del mes anterior, aunque con repuntes en los sectores de transporte aéreo, alojamiento y cultura, deporte y entretenimiento, impulsados por el consumo estival.

Mientras tanto, el de la construcción marcó su séptimo mes consecutivo de descenso de la actividad, con una caída de 2 puntos porcentuales, al pasar de 49 a 47 enteros, ralentizado por factores como las altas temperaturas, fuertes lluvias o inundaciones.

El PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufactureras y no manufactureras, se redujo desde los 50,6 a los 49,3 puntos en julio. EFE

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