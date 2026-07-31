La actividad manufacturera de China pierde impulso y se contrae en julio

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(Actualiza con comentarios de analistas)

Pekín/Shanghái (China), 31 jul (EFE).- La actividad manufacturera de China se contrajo en julio, tras no poder seguirle el ritmo al repunte del mes anterior y la entrada del sector en su temporada baja habitual, según datos oficiales publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector manufacturero) se situó en 49,2 enteros, 1,1 puntos por debajo del dato de junio y también por debajo de lo previsto por el consenso de los analistas, que esperaban que se mantuviera al borde de la contracción, en 50 puntos.

En este indicador, una cifra por encima del umbral de los 50 enteros supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción.

Los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero se situaron por debajo del umbral de expansión.

Los de actividad productiva y de nuevos pedidos se situaron en 49,9 y 48,5 puntos, respectivamente, con este último registrando la mayor caída mensual de todos los índices, 2,7 puntos porcentuales por debajo del mes anterior, en reflejo de una menor demanda tanto en la producción como en el mercado manufacturero.

De hecho, Julian Evans-Pritchard, analista de la consultora británica Capital Economics, destaca que esa última lectura, clave para medir el estado de la demanda, marcó su nivel más bajo de los últimos 38 meses, y apunta especialmente a los pedidos nacionales, ya que los provenientes del extranjero «aflojaron un poco pero siguen relativamente fuertes en comparación con los últimos años».

El estadístico de la ONE Huo Lihui atribuyó el ligero descenso del sector manufacturero a factores como una elevada base comparativa y la entrada de parte de las industrias en su temporada baja tradicional, mientras que la manufactura de alta tecnología continuó expandiéndose.

Servicios y construcción también caen

La ONE también publicó hoy su PMI del sector no manufacturero, que mide la actividad en los sectores de servicios y construcción y que registró un descenso al pasar de 50,2 puntos en junio a 49 en julio, reflejando una pérdida de dinamismo.

En este caso, los analistas también esperaban una menor caída, y preveían que el indicador se mantuviera en 50 puntos.

El sector servicios experimentó una ligera disminución de la actividad del mercado, con un índice de 49,3 enteros, 1,1 puntos porcentuales por debajo del mes anterior y su marca más baja desde la era del ‘covid cero’, aunque con repuntes en los sectores de transporte aéreo, alojamiento y cultura, deporte y entretenimiento, impulsados por el consumo estival.

Mientras tanto, el de la construcción marcó su séptimo mes consecutivo de descenso de la actividad, con una caída de 2 puntos porcentuales, al pasar de 49 a 47 enteros, un mínimo histórico provocado, según la ONE, por los recientes tifones, que bloquearon el trabajo en muchos proyectos.

El PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufactureras y no manufactureras, se redujo desde los 50,6 a los 49,3 puntos en julio, el nivel más bajo desde que la pandemia fue dada por superada en 2022.

«Tras mostrar una cierta mejora en el segundo trimestre, los PMI sufrieron un importante deterioro en el inicio del tercero. Esto parece reflejar parcialmente las disrupciones por los recientes tifones (…). Pero la debilidad pondrá más presión sobre los gobiernos locales (…) para que eleven su nivel de gasto», apunta Evans-Pritchard.

En cualquier caso, el analista llama a «que no cunda el pánico», al recordar que la lectura alternativa que ofrecerá la próxima semana la consultora RatingDog -de referencia para inversores internacionales- viene marcando mejores datos que la oficial, y que las expectativas de las empresas son que este bache sea efímero, quizá anticipando un mayor apoyo fiscal en lo que queda de año. EFE

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