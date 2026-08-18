La actriz Olivia Colman ficha para la sexta temporada de ‘Solo asesinatos en el edificio’

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Londres, 18 ago (EFE).- La actriz británica Olivia Colman se incorporará a la serie de Hulu ‘Solo asesinatos en el edificio’ (‘Only Murders in the Building’) como estrella invitada para su sexta temporada, que se está filmando actualmente en Londres, según anunció este martes el elenco.

En un vídeo publicado hoy en redes sociales, los protagonistas de la serie, encabezados por Selena Gómez, Meryl Streep y Martin Short, presentaron a Colman como su nuevo fichaje.

«Hemos tenido muchas estrellas invitadas en ‘Only Murders in London'», dice Gómez. «Sí, pero nos faltaba una», continúa Streep. «Oh, qué emoción», añade Short.

Gómez pronuncia entonces el nombre de Colman, ganadora de un Óscar por ‘La Favorita’ (‘The Favourite’) en 2019, que aparece con el pelo recogido y una especie de gabardina estampada.

La comedia policíaca, que a nivel internacional se emite a través de la plataforma Disney +, se encuentra actualmente filmando su sexta temporada y por primera vez trasladará su trama fuera de Estados Unidos, concretamente a Londres, para investigar un asesinato.

Además de Colman, el elenco se reforzará con más caras británicas, como Peter Capaldi, David Tennant y Jodie Whittaker, todos ellos conocidos por sus papeles en ‘Doctor Who’, o Geri Halliwell, componente de las Spice Girls, entre otros rostros. EFE

rb/pcc