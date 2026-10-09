La ANP aplaza las elecciones legislativas palestinas previstas para el 28 de noviembre

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Jerusalén, 9 oct (EFE).- La Autoridad Nacional Palestina (ANP) aplazará al próximo año las elecciones legislativas previstas para el 28 de noviembre, en virtud de un acuerdo alcanzado entre las facciones palestinas en El Cairo, según dijo a EFE este viernes un portavoz de la Presidencia palestina.

«Las elecciones se han aplazado para crear unas condiciones más serias para celebrarlas y para que haya un consenso palestino que garantice su éxito», explicó el portavoz, que avanzó que el presidente palestino, Mahmud Abás, emitirá un decreto al respecto.

Según la fuente, el acuerdo contempla fijar una hoja de ruta concreta para celebrar los comicios el año que viene. Mientras tanto, se abordará la cuestión de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la reconciliación palestina con mediación egipcia.

El aplazamiento se enmarca en un diálogo nacional palestino que incluirá también las elecciones al Consejo Nacional Palestino, el parlamento de la OLP, añadió.

El portavoz señaló además que Israel se ha negado a permitir que la Comisión Electoral Central palestina acceda a Gaza y ha rechazado la entrada de observadores europeos en la Franja.

Los palestinos no celebran elecciones legislativas desde 2006, cuando el movimiento islamista Hamás se impuso a Fatah, el partido de Abás. La victoria de Hamás desembocó un año después en la división entre Cisjordania, gobernada por la ANP, y Gaza, controlada por Hamás hasta el actual conflicto con Israel.

Los últimos comicios convocados, en 2021, fueron cancelados por Abás, que alegó entonces la negativa de Israel a permitir la votación en Jerusalén Este ocupado. EFE

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