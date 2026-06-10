La argentina Sierra puede con la lluvia y con Boisson en su debut en Bolduque

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Redacción Deportes, 10 jun (EFE).- La francesa Solana Sierra se impuso este miércoles, marcado por las lluvias, a la francesa Lois Boisson en la primera ronda del torneo WTA 250 de Bolduque (Países Bajos), disputado sobre hierba, por 6-4, 5-7 y 6-3.

El duelo, que superó por tres minutos las dos horas de duración y que estuvo interrumpido debido al temporal, se resolvió gracias a un tercer set en el que Sierra fue más regular que Boisson, descentrada e incapaz de replicar las buenas sensaciones obtenidas en la segunda manga.

La argentina salvó hasta 12 puntos de ‘break’ durante el partido y se impuso con claridad a la gala, semifinalista en Roland Garros la pasada temporada.

Así, Sierra, número 56 del mundo, regresó con buenas sensaciones a la hierba de Países Bajos, después de jugar su último encuentro sobre esta superficie en los octavos de Wimbledon del año pasado.

Su rival en octavos será la vencedora del duelo estadounidense entre Emma Navarro, cuarta favorita, y Caty McNally. EFE

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