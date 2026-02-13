La Armada de Ecuador destruye un centro de operaciones del crimen organizado en la costa

2 minutos

Quito, 13 feb (EFE).- La Armada de Ecuador destruyó una denominada ‘casa de la mafia’, una vivienda presuntamente utilizada como centro de operaciones por un grupo de delincuencia organizada en el golfo de Guayaquil, una de las zonas más afectadas por la actividad de estas estructuras criminales, informó este viernes el Ministerio de Defensa en su cuenta de X.

Según el Gobierno, la infraestructura servía para vigilar el puerto de Posorja, desde donde sale parte de la droga que se envía desde Ecuador con destino a Europa y Estados Unidos.

De hecho, esta terminal portuaria es objeto frecuente de operativos policiales, donde el pasado 5 de febrero se hallaron decenas de sacos con sustancias ilícitas dentro de un contenedor con destino a Países Bajos, según explicó entonces la Policía Nacional.

La intervención en la ‘casa de la mafia’ se realizó en el norte de la isla Puná, en medio del golfo, con apoyo de equipos especializados y un escuadrón de canes, con el objetivo de «cortar rutas logísticas y puntos de vigilancia» de las organizaciones que operan en el área.

Durante la inspección se hallaron restos de alimentos, prendas de vestir y otros enseres que evidenciarían un uso reciente del inmueble.

Desde inicios de 2024, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas por las estructuras criminales.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró como el año más violento desde que existen registros, con 9.216 homicidios, según estadísticas del Ministerio del Interior. EFE

af/sbb