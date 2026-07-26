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La Armada rusa cuenta ya con unidades de drones

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Moscú, 26 jul (EFE).- La Armada rusa ya cuenta con regimientos de sistemas no tripulados, según anunció hoy su comandante en jefe, Alexander Moiséev.

«Hemos formado regimientos de sistemas no tripulados. Ya existen. Así que no se trata solo de planes. Son una realidad objetiva”, dijo el almirante, citado por la agencia Interfax.

Agregó que los regimientos de drones forman parte de la estructura de la flota.

“El 1 de julio formamos un regimiento, que fue integrado en la Flota del Norte», precisó.

Además, reveló que Rusia está desarrollando un buque no tripulado de 500 toneladas diseñado para la búsqueda de submarinos. EFE

mos/mb

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