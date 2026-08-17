La autopsia de Hayden Panettiere descarta traumatismos y deja pendiente la causa de muerte

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Los Ángeles (EE.UU.), 17 ago (EFE).- La autopsia preliminar realizada a la actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere, fallecida ayer a los 36 años, descartó indicios de violencia o criminalidad a la espera de conocer la causa oficial de su muerte.

«No se han encontrado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento. La causa y la forma de la muerte quedan pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales», informó este lunes en un comunicado la oficina del forense del condado de Greenville, en Carolina Sur, donde fue encontrada muerta.

El escrito explicó que Panettiere se encontraba en paro cardíaco en el momento en el que los servicios de emergencia llegaron a una residencia, ubicada en los complejos residenciales Judson Mill Lofts en Greenville, tras recibir una llamada de socorro.

Panettiere, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie ‘Héroes’ (2006-2010).

Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical ‘Nashville’, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018.

También protagonizó ‘Titanes: hicieron historia’ (2000), ‘Mamá a la fuerza’ (2004), ‘Soñando, soñando… triunfé patinando’ (2005) o ‘Scream IV’ (2011).

Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre capitán del cuerpo de bomberos. De niña apareció en populares series de televisión como ‘Ally McBeal’ (1997-2002) y ‘Malcolm in the Middle’ (2000-2006).

Panettiere habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias, tituladas ‘This Is Me: A Reckoning’ y publicadas en mayo.

La artista era madre de una hija, Kaya Klitschko, nacida en 2014 fruto de su relación con su expareja, el ucraniano excampeón mundial de peso pesado de boxeo Vladímir Klitschko.

En una entrevista con el programa’Good Morning America’ ​​en 2022 que recupera ahora ABC News, Panetierre habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y la depresión posparto.

Su hermano, Jansen Panettiere, falleció repentinamente a los 28 años en febrero de 2023 a causa de cardiomegalia (agrandamiento del corazón) y complicaciones en la válvula aórtica, según informó su familia en un comunicado. EFE

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