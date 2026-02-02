La autora venezolana Ariana Godoy triunfa en el ‘streaming’ tras autopublicar sus novelas

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 2 feb (EFE).- La venezolana Ariana Godoy autopublicaba sus novelas de romance en la plataforma digital Wattpad y ahora triunfa en ‘streaming’ en Estados Unidos, donde Prime Video estrenó su película ‘Sigue mi voz’, lo que muestra «la mayor visibilidad» de los autores hispanos, según dice a EFE.

Godoy, quien ahora vive en Carolina del Norte (Estados Unidos), primero publicó ‘Sigue mi voz’ en Wattpad, sitio donde escritores suben sus libros y en el que este título acumula casi 38,5 millones de lecturas, lo que motivó a la editorial Simon & Schuster y a Prime Video a distribuir la historia en inglés.

«El mercado de inglés es otro tigre completamente diferente al mercado latino y al mercado español. Entonces sí, es un poquito más difícil, pero poco a poco vamos logrando tener un poquito más de visibilidad aquí», expresa la venezolana en una entrevista virtual.

El estreno en ‘streaming’ de ‘Sigue mi voz’, sobre una adolescente con agorafobia que se enamora de un locutor de radio, ocurre tras el éxito en Netflix de una trilogía de filmes basada también en novelas de Godoy: ‘A través de mi ventana’ (2022), ‘A través del mar’ (2023) y ‘A través de tu mirada’ (2024).

La salud mental y el auge del romance

Los principales temas de la nueva cinta son la salud mental y el romance, que ahora lidera la industria editorial estadounidense, pues las ventas del género se han duplicado desde 2021 con más de 51 millones de unidades en 2025, según un informe de Circana, firma de análisis de mercado.

La escritora venezolana lo atribuye a que a los lectores les «gusta escapar de la realidad» ante lo «caótico del mundo ahora».

«Creo que buscamos como ese escape de (decir): ‘OK, el mundo real está un poco loco, yo voy y me leo mi romance’. Aparte, yo siento, que los romances son una lectura un poquito más ligera y que se mueven más rápido y quizás eso también atrae mucho a los lectores», describe.

Por otro lado, Godoy indica que el «mensaje principal» de la nueva película es la salud mental, pues muestra a Klara (Berta Castañé), una adolescente aislada por meses tras una crisis de ansiedad que se enamora de Kang (Jae Woo Yang), locutor del programa ‘Sigue mi voz’.

La autora considera que estas temáticas resuenan en las nuevas generaciones porque antes «no había estas conversaciones tan abiertas como hoy en día».

«Mi único objetivo también era sacar mucha de la experiencia que yo tuve con mis crisis de salud mental porque yo viví todo ese proceso por allá en 2009, 2010, y en ese punto estábamos muy pocos maduros en términos de esto, y a mí me tocó ser la loca que va al psiquiatra, que tiene psicólogo, que toma medicación», narra.

Plumas hispanas hallan su nicho

Godoy comenzó a escribir en 2009 y, al principio, no encontró editoriales interesadas en ella, hasta que triunfó en Wattpad, donde supera los dos millones de seguidores, más de 20 obras publicadas en la plataforma y rebasa los 850 millones de lecturas acumuladas.

Esto muestra que «ha cambiado muchísimo la industria», que «solía ser un poquito más cerrada, intensa» y que descubrió el poder de las peticiones de los lectores, argumenta la autora, nacida en 1990 en el estado de Zulia, en Venezuela.

«El proceso cambió un poco en el sentido de que los escritores emergentes, por así decirlo, que tenían esta cantidad de gente leyéndolos, era como que las editoriales dijeron: ‘aquí hay otro mundo, otra forma de encontrar historias también para publicar'», comenta.

Aún así, Godoy reconoce que le «costó muchísimo llegar a la publicación en inglés».

«Lo gigantesco y la cantidad de escritores y libros que salen aquí es lo que lo hace un poco más difícil, que te noten, que vean tu libro, que sea una novedad que por lo menos dure en las librerías un tiempito. O sea, creo que es un poquito más complejo aquí», señala. EFE

