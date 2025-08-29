The Swiss voice in the world since 1935

La Autoridad Portuaria de Guayaquil declara emergencia para reforzar seguridad de puertos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Quito, 29 ago (EFE).- La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), donde se encuentra algunos de los principales puertos de Ecuador, declaró el estado de emergencia por un período de 60 días para reforzar la seguridad de las operaciones marítimas, objetivo de las mafias del narcotráfico que trasladan droga a Norteamérica y Europa.

La declaración de emergencia se emitió el 25 de agosto para «implementar medidas de seguridad a las instalaciones de la Casa de los Prácticos donde opera parte del servicio de radio operadores para el tráfico marítimo (VTS)», según explicó este viernes en un comunicado la APG.

La entidad portuaria recalcó que «las actividades portuarias de los puertos públicos de Guayaquil a cargo de la APG se desarrollan con normalidad, manteniendo los estándares de eficiencia y seguridad».

La Armada del Ecuador explicó que la declaración de emergencia permitirá «la instalación de accesorios de aislamiento perimetral a varias edificaciones».

«La Armada mantiene de forma permanente patrullajes y operaciones militares de ámbito interno que permiten neutralizar las actividades ilícitas que atentan contra la seguridad marítima», señaló la institución castrense.

Los puertos de Guayaquil son utilizados por las organizaciones criminales y mafias del narcotráfico para enviar grandes cantidades de cocaína hacia Norteamérica y Europa ocultas en cargamentos de productos de exportación.

Guayaquil se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de salida del tráfico mundial de cocaína, conforme acreditan numerosas incautaciones realizadas tanto en sus puertos como en puertos de destino situados en países como Bélgica, Países Bajos, Alemania, España y Francia, entre otros. EFE

fgg/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR