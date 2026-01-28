La BBC nombra a un director interino mientras se resuelve la demanda de Trump en su contra

BBC anunció el miércoles el nombramiento de un director general interino, tras la dimisión de Tim Davie, después de que la cadena emitiera un montaje engañoso de un discurso de Donald Trump, que reclama 10.000 millones de dólares como indemnización.

Tim Davie estará en el cargo hasta el 2 de abril, siendo sustituido a partir de esa fecha por Rhodri Talfan Davies, «como director general interino hasta que asuma uno permanente», informó la cadena británica en su sitio web.

El presidente de BBC, Samir Shah, afirmó en un comunicado que Davies es «un líder excepcional que aporta una profunda experiencia editorial», además de un «apasionado compromiso con el poder de la radiodifusión pública» en el desempeño del cargo.

Rhodri Talfan Davies, de 54 años, fue anteriormente director de BBC Gales durante casi una década, antes de convertirse en director de Naciones en enero de 2021, supervisando la programación de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

El ahora director general interino también ha estado al frente de la estrategia de la empresa en el proyecto de inteligencia artificial generativa.

El anterior director general, Tim Davie, y la directora de BBC News, Deborah Turness, dimitieron de sus cargos el pasado 9 de noviembre.

A mediados de enero, la cadena publica británica anunció que pedirá a la justicia estadounidense que desestime la demanda por difamación de Donald Trump, que reclama 10.000 millones de dólares por el montaje engañoso de uno de sus discursos.

El presidente estadounidense presentó la demanda en diciembre en Florida, acusando al grupo audiovisual de difamación y de violar una ley sobre prácticas comerciales.

Debido a ello, Trump solicitó una indemnización de 5.000 millones de dólares por cada uno de los dos cargos.

BBC había emitido en su programa informativo Panorama, justo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, extractos de un discurso de Donald Trump del 6 de enero de 2021, montados de tal manera que el republicano parecía llamar explícitamente a sus partidarios a atacar el Capitolio en Washington.

Los abogados defensores de la BBC sostienen que Trump «no podrá demostrar» que el documental, emitido fuera de Estados Unidos, «le haya causado un perjuicio jurídicamente reconocible».

El presidente republicano «fue reelegido el 5 de noviembre de 2024, después de la difusión del documental».

