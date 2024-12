La belga ‘Al borde del mundo’ triunfa en Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

4 minutos

Buenos Aires, 1 dic (EFE).- La película belga ‘Al borde del mundo’ codirigida por Guérin van de Voorst y Sophie Muselle se llevó el Premio Astor a ´Mejor Largometraje´ durante la edición número 39 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que se celebró este sábado en esa ciudad de Argentina.

El único festival de Clase A de Latinoamérica tuvo como principal ganadora la cinta belga que trata un drama sobre el trabajo de una enfermera en un hospital psiquiátrico y cuyo estreno global fue en Mar del Plata. Su protagonista, la actriz Mara Taquin, se llevó el galardón a la ´Mejor Interpretación´ de la competencia.

En los premios de la Competencia Oficial Internacional también tuvo a un local, el director argentino Matías Lucchesi fue elegido como ´Mejor Director´ por su largometraje ´El casero´, una comedia trágica que trata sobre los vínculos, las frustraciones y la necesidad de hacer las paces con el pasado.

El festival, que celebró sus 70 años desde su fundación, realizó la entrega de estatuillas en el Teatro Auditórium de la ciudad costera, donde el filme armenio-estadounidense ´Había, pero no había´ fue elegida por el público como ´Mejor Película de la Competencia Internacional´.

La directora armenia y estadounidense Emily Mkrtichian recibió el Premio del Público relato de la vida de cuatro mujeres que viven en la República de Artsaj, un país no reconocido y vecino de Armenia.

El jurado tuvo una mención especial con la ópera prima de Paz Vega, ´Rita´, que marca su debut como directora con la historia de dos hermanos que provienen de una familia obrera de Sevilla y comienzan sus vacaciones de verano, mientras el país se revoluciona con la llegada de la selección española a los cuartos de final de la Eurocopa de fútbol.

Durante la ceremonia, se entregaron los ´Astor Piazzolla a la Trayectoria´ al director, productor y guionista argentino Héctor Olivera recordado por su histórico filme ´La Patagonia Rebelde´, entre otras obras, y Pablo Helman, reconocido por su trabajo en efectos especiales en producciones internacionales.

“Este festival es un abrazo al cine y el cine nos abraza de vuelta. Gracias al público, a los artistas y a todas las delegaciones internacionales y especialmente a los de nuestro país. Los esperamos en Mar Del Plata en noviembre del 2025 para festejar la edición número 40° del Festival Internacional de Cine”, expresaron en un comunicado los codirectores artísticos del festival, Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos.

Listado de premios

Premios de la Competencia Oficial Internacional:

Mejor Largometraje: ‘Au bord du monde’ (Al borde del mundo), de Guérin van de Voorst y Sophie Muselle (Bélgica).

Premio Especial del Jurado: ‘The Most Precious of Cargoes’ (La más preciada de las mercancías), de Michel Hazanavicius (Francia).

Mejor Dirección: Matías Lucchesi por ‘El Casero’ (Argentina).

Mejor Interpretación: Mara Taquin por su actuación en ‘Au bord du monde’ (Bélgica).

Mejor Guion: Gil Kenan y Jason Reitman por ‘Saturday Night’ (Noche de sábado, Estados Unidos).

Competencia Latinoamericana de Largometrajes:

Mejor Largometraje: ‘A Procura de Martina’ (Buscando a Martina), de Márcia Faria (Brasil, Uruguay).

Competencia Argentina de Largometrajes:

Mejor Largometraje: ‘La Llegada del Hijo’, de Cecilia Atán y Valeria Pivato.

Mejor Dirección: Mariano González por ‘Adulto’.

Competencias de Cortometrajes:

Mejor Cortometraje Argentino: ‘El Ascenso y Caída de Zara Zilverstein’, de Brian Kazez.

Mejor Cortometraje Latinoamericano: ‘Nostalgia de un Corazón (Aún) Vivo’, de Diego Gaxiola (México).

Otras Competencias y Reconocimientos:

Competencia Estados Alterados – Mejor Película: We Are Inside (Estamos dentro), de Farah Kassem (Líbano, Qatar).

Work in Progress – Mejor Trabajo en Proceso: ‘76 89 23’, de Federico Benoit (Argentina).

Premio del Público – Mejor Película de la Competencia Internacional: ‘There Was, There Was Not’ (Había, pero no había) , de Emily Mkrtichian (Armenia, Estados Unidos). EFE

aam/jrh