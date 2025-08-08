The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Tokio sube cerca de un 2 % a la apertura por los semiconductores

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tokio, 8 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía cerca de un 2 % en la apertura de la sesión de este viernes, animado por las empresas tecnológicas, sobre todo las del sector de los semiconductores.

Transcurrida la primera hora de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, acumulaba un ascenso del 1,6 % o 651 puntos, y se movía en 41.710,15 enteros.

El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía a un más moderado 1,23 % o 36,74 puntos, y se situaba en 3.024,66 unidades.

El parqué tokiota abrió fuertemente al alza, animado por las empresas del sector de los semiconductores, que siguieron a su vez las ganancias de sus homólogas estadounidenses.

En dicho sector, Tokyo Electron, Disco y Advantest acumulaban subidas del 2 %, 1,70 % y 2,32 %, respectivamente.

El fabricante de vehículos Toyota se apreciaba un 1,77 %, y el gigante de los videojuegos Nintendo sumaba un importante 5,49 %. EFE

emg/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR