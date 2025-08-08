La Bolsa de Tokio sube cerca de un 2 % a la apertura por los semiconductores
Tokio, 8 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía cerca de un 2 % en la apertura de la sesión de este viernes, animado por las empresas tecnológicas, sobre todo las del sector de los semiconductores.
Transcurrida la primera hora de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, acumulaba un ascenso del 1,6 % o 651 puntos, y se movía en 41.710,15 enteros.
El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía a un más moderado 1,23 % o 36,74 puntos, y se situaba en 3.024,66 unidades.
El parqué tokiota abrió fuertemente al alza, animado por las empresas del sector de los semiconductores, que siguieron a su vez las ganancias de sus homólogas estadounidenses.
En dicho sector, Tokyo Electron, Disco y Advantest acumulaban subidas del 2 %, 1,70 % y 2,32 %, respectivamente.
El fabricante de vehículos Toyota se apreciaba un 1,77 %, y el gigante de los videojuegos Nintendo sumaba un importante 5,49 %. EFE
