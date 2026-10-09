La camiseta de Lamine Yamal se cuela en un mitin de Trump en Texas

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Washington, 9 oct (EFE).- La camiseta de Lamine Yamal, con el número 19 de la selección española, se coló este miércoles en el mitin del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en San Antonio (Texas), después de que un joven que la llevaba interrumpiera el discurso y fuera expulsado del recinto.

El momento, captado en video, rápidamente comenzó a circular en redes sociales por la particular vestimenta del manifestante, que permaneció entre el público mientras Trump hablaba antes de que agentes de seguridad lo escoltaran fuera del recinto.

Trump reaccionó al incidente con una broma dirigida al joven. Dijo que «se va a casa con su madre» y añadió que su madre había votado por él.

El episodio fue uno de varios momentos de protesta durante el acto, en el que también se vio a otro asistente con una camiseta en la que se leía ‘SOS Cuba’.

La oficina de la policía de la localidad de Bexar informó de que 18 personas fueron escoltadas fuera del recinto por conducta disruptiva y que no hubo arrestos.

La elección de la camiseta de Yamal añadió una referencia futbolística especialmente reconocible en España a un acto político estadounidense, en torno a un jugador de origen marroquí que ha mostrado públicamente su apoyo a Palestina.

El propio Trump estuvo presente en la final del Mundial disputada este verano en Nueva Jersey, en la que España derrotó a Argentina, y participó posteriormente en la ceremonia de entrega de medallas.

Trump ha intensificado en las últimas semanas su campaña de apoyo a los candidatos republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en las que busca mantener el control del Congreso y convertir su respaldo personal en un reclamo para movilizar al electorado conservador. EFE

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(Vídeo)