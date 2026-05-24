La canciller de Ecuador llega este domingo a Santo Domingo para una visita oficial

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Santo Domingo, 24 may (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, arribará este domingo a Santo Domingo, para reunirse mañana lunes con el canciller dominicano, Roberto Álvarez, como parte de una visita oficial al país.

Según adelantó la Cancillería dominicana en un comunicado, Sommerfeld llegará en horas de la noche por el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).

La funcionaria ecuatoriana será recibida en horas de la mañana del lunes por Roberto Álvarez, con quien sostendrá la I Reunión del Mecanismo de Dialogo Político Bilateral entre ambos países.

De acuerdo con la información oficial, ambos cancilleres «abordarán temas de interés común relacionados con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, así como asuntos económicos y comerciales orientados a ampliar las oportunidades de cooperación entre ambos países».

Se recuerda que el pasado 6 de mayo, el presidente dominicano, Luis Abinader; y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, durante un encuentro en Punta Cana decidieron iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial parcial.

Ambos mandatarios acordaron que avancen los diálogos para la suscripción de un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial, instrumento con el que se fortalecerá el comercio, la inversión y la cooperación mutua, según informó en su momento la Presidencia ecuatoriana en un comunicado.

En el mismo encuentro, también se definió que los cancilleres de las dos naciones trabajen coordinadamente en el desarrollo de áreas de interés bilateral como zonas francas, turismo, salud, asuntos migratorios, movilidad humana y energía y minas, principalmente en lo que respecta a gas natural.

Los mandatarios expresaron, además, la necesidad de fortalecer el diálogo político mediante la realización de la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, en la que se podrá abordar la posibilidad de suscribir un Acuerdo de Intercambio de Información Migratoria.

La Presidencia recordó que República Dominicana en la actualidad es para Ecuador un importante socio comercial. Solo en 2025, las exportaciones alcanzaron los 161 millones de dólares, anotó.

En febrero pasado, Noboa y Abinader se reunieron en Dubái, donde abordaron la necesidad de una negociación de un acuerdo comercial. EFE

mf