La candidata de Guyana a suceder a Guterres urge a restaurar la credibilidad de la ONU

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Carolyn Rodrigues-Birkett, candidata de Guyana a convertirse en secretaria general de la ONU, llamó el jueves a restaurar la credibilidad de la organización, que considera «mermada», aunque destacó sus logros.

Rodrigues-Birkett, embajadora de Guyana ante las Naciones Unidas desde 2020, aspira a reemplazar al portugués Antonio Guterres a partir del 1 de enero de 2027.

Durante su audiencia ante los Estados miembros, pocos días después de anunciar su candidatura, la diplomática se refirió a lo que describió como «una creciente sensación de frustración porque la ONU no está cumpliendo como debería».

«La credibilidad se ha resentido a lo largo de los años, principalmente porque, en mi opinión, a la ONU se la juzga a través del prisma de la paz y la seguridad» y «queremos restaurar esa credibilidad institucional», enfatizó, en particular mediante la continuación de la reforma emprendida de la institución, que atraviesa también una crisis financiera.

«Pero la ONU es mucho más que eso y ofrece resultados en numerosos ámbitos, para el desarrollo, los derechos humanos», insistió la exministra de Asuntos Exteriores de Guyana.

«Aunque la magnitud de sus logros no sea reconocida por la mayoría, su impacto es evidente en cada región del mundo», afirmó, y mencionó las acciones en materia de descolonización, protección de los océanos, prevención de enfermedades, acceso a la educación y respuesta humanitaria.

En este contexto, sin ignorar los problemas de la organización, abogó por una secretaría general que sea a la vez «administradora, pacificadora, mediadora, negociadora, facilitadora y portavoz».

«Sea cual sea la situación, la ONU debe ser visible. El mundo debe ver que la ONU está implicada, que no delega las cuestiones de paz y seguridad», insistió.

Rodrigues-Birkett compite con la chilena Michelle Bachelet, la costarricense Rebeca Grynspan, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el senegalés Macky Sall y el argentino Rafael Grossi.

Según una tradición de rotación geográfica no siempre respetada, esta vez el puesto es reclamado por América Latina. Numerosos Estados defienden también que una mujer ocupe por primera vez el cargo.

La decisión depende de los miembros del Consejo de Seguridad, y en particular, de los cinco permanentes con poder de veto (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), que deben iniciar el proceso de selección entre el 24 y el 30 de julio.

abd/vla/ad/nn