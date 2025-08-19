La Casa Blanca busca resaltar el liderazgo de Trump con una foto de su cumbre con europeos

Washington, 19 ago (EFE).- La Casa Blanca compartió este martes unas imágenes de la reunión privada de líderes europeos con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en el Despacho Oval, que sitúan al estadounidense en una posición de liderazgo frente al resto de mandatarios que viajaron a Washington para intentar avanzar un acuerdo de paz en Ucrania.

En las fotografías, se ve por un lado a Trump sentado ante el escritorio de la emblemática oficina de la Casa Blanca.

En el otro extremo, en una única fila que sobresale de los extremos del escritorio, le escuchan con atención los dirigentes europeos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En el centro de la fila se encuentran los líderes de Alemania, Friedrich Merz; y Francia, Emmanuel Macron; flanqueados por Von der Leyen y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; mientras que más hacia los extremos están Zelenski, Rutte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; y su homólogo del Reino Unido, Keir Starmer.

Esas imágenes compartidas por la Casa Blanca en redes sociales llevan la frase «Paz a través de la fuerza» que se ha convertido en lema del mandatario estadounidense, y su composición resalta la faceta de anfitrión de Trump, poniéndolo en el centro de las conversaciones con sus pares europeos.

«Parece una escena de ‘El padrino'», escribió un usuario de la red social Instagram.

En los inusuales retratos se puede ver también -al fondo del Despacho Oval- a miembros del equipo más cercano a Trump, como el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio o la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Las instantáneas corresponden a la reunión que mantuvieron los dirigentes europeos y Trump después de la cumbre multilateral, que fue una especie de segunda reunión en unos términos más distendidos, según varios medios.

A diferencia de esta, en la primera reunión, los líderes europeos y Trump estaban sentados en una gran mesa en la que, desde un mismo nivel, todos hicieron una breve declaración a los medios.

Durante este primer encuentro multilateral, los europeos agradecieron al estadounidense la organización de la cumbre e invitaron a encontrar una forma de poner fin a los más de tres años de guerra en Ucrania.

También se hizo popular otra foto, compartida por el equipo político del republicano, en la que se ve a Trump enseñándole a Macron y a Zelenski las gorras con varios mensajes que suele llevar el mandatario, entre las que llaman la atención sobre todo dos.

En una de ellas se puede leer ‘Trump 2028’, en referencia a un posible tercer mandato presidencial, aunque la Constitución de EE.UU. no lo permite, y en otra está escrito «Cuatro años más». EFE

