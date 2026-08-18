La CBF repudia amenazas contra el presidente del Corinthians

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Río de Janeiro, 18 ago (EFE).- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) repudió este martes las amenazas que sufrió el presidente del Corinthians, Osmar Stábile, por parte de aficionados insatisfechos con la decisión del club de no renovarle el contrato al atacante neerlandés Memphis Depay, lo que finalmente fue revocado.

El órgano rector del fútbol brasileño manifestó su «absoluto repudio por las amenazas criminales» contra el dirigente y sus familiares, en un comunicado en el que calificó los ataques como «actos criminales» y en el que se solidarizó con «las víctimas de las amenazas y violaciones personales».

«Ver a un dirigente pasar por intimidaciones con armas de fuego o que se filtren sus datos personales supera cualquier límite y evidencia una grave amenaza a la seguridad y la integridad de los involucrados», según la nota de la Confederación.

El presidente del club más popular de São Paulo reveló que su número de teléfono móvil fue divulgado por miembros de una hinchada organizada y que recibió mensajes amenazantes, algunos con la imagen de un revólver, durante las negociaciones para la renovación del contrato del jugador de la selección neerlandesa.

El dirigente afirmó que las intimidaciones y ofensas también fueron dirigidas a su esposa y a sus hijas, cuyos datos personales, incluyendo números telefónicos y cuentas bancarias, también fueron filtrados.

Un grupo de hinchas llegó a acudir al portón de su residencia para realizar una protesta en la que, con grandes pancartas, advirtieron que se «terminó la paz» en el conjunto paulista.

Las amenazas se produjeron luego de que, la semana pasada, el Corinthians anunciara su decisión de no renovarle el contrato a Depay debido al alto costo de los términos y a la crisis financiera del club.

Pero, en medio de protestas de parte de la afición y de reclamaciones del propio futbolista, el club anunció este martes que le extendió el vínculo al exjugador del Atlético de Madrid y del FC Barcelona por dos años, hasta julio de 2028.

Para la CBF, «es inadmisible que la pasión por el club sea distorsionada para justificar la comisión de crímenes como los practicados contra el dirigente corinthiano y sus familiares».

La entidad afirmó que el combate a la violencia es una de sus prioridades y que, para ello, creó la Comisión Antiviolencia del Fútbol Brasileño (CAV-FB), órgano responsable por la formulación de directrices y de acciones estratégicas para fortalecer la seguridad y la convivencia pacífica en el ecosistema del fútbol. EFE

cm/adm/car