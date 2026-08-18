La CE da la bienvenida a las nuevas condiciones de Apple para distribuir aplicaciones

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Bruselas, 18 ago (EFE).- La Comisión Europea (CE) dio este martes la bienvenida a las nuevas medidas anunciadas por Apple para facilitar la distribución de aplicaciones en canales alternativos a su tienda oficial, y tras la multa que impuso Bruselas a la firma estadounidense hace más de un año por sus prácticas monopolísticas.

En concreto, Apple ha implementado «nuevas condiciones comerciales» para los usuarios empresariales de iOS e iPadOS de la Unión Europea (UE) en lo relativo a la distribución de sus aplicaciones en la App Store y a través de canales de distribución alternativos a fin de cumplir la Ley de Mercados Digitales (DMA) europea, según dijo un portavoz de la CE.

De este modo, los desarrolladores «estarán sujetos a un único conjunto de condiciones comerciales que les permitirán elegir varios canales de distribución para sus aplicaciones: tiendas de aplicaciones de terceros, la web o la App Store de Apple», destacó el portavoz.

Los desarrolladores contarán con mayor libertad para redirigir a los usuarios de la tienda oficial del gigante tecnológico estadounidense hacia plataformas y sistemas de pago alternativos, según la CE. Los usuarios siempre tendrán la opción de efectuar los pagos a través de Apple si lo desean.

Además, se reducirán de forma significativa las tarifas de la App Store, se eliminará la Tarifa por Tecnología Core (Core Technology Fee) y se facilitará que más desarrolladores puedan operar una tienda de aplicaciones de terceros en la UE o distribuir aplicaciones desde la web.

Apple implementará desde octubre de 2026 en la UE estas nuevas condiciones comerciales, que la CE valoró como «fruto de un estrecho diálogo» entre ambas partes después de que Bruselas multara en abril de 2025 a la firma estadounidense con 500 millones de euros por sus prácticas monopolísticas en su tienda de aplicaciones.

El Ejecutivo comunitario impuso esa sanción en virtud de la antes citada DMA al considerar que la compañía aplicaba restricciones técnicas y comerciales que impedían tanto a la competencia como a los usuarios beneficiarse de alternativas más baratas. EFE

ahg/mam