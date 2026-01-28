La CE dice que el sistema digital contra pesca ilegal funciona pese a problemas en puertos

Bruselas, 28 ene (EFE).- La Comisión Europea ha confirmado este miércoles el buen funcionamiento del sistema digital CATCH, que obliga a los importadores a registrar los productos que entran en el mercado de la UE para combatir la pesca ilegal, lo que ha producido acumulación de pescado en algunos puertos, y recordó que son los Estados miembros los que deben velar por la buena aplicación.

«El sistema funciona: solo desde el 10 de enero, ya se han validado más de 3.500 declaraciones de importación, y prácticamente todos los Estados miembros lo han hecho», indicó a EFE un portavoz comunitario.

Añadió que CATCH «es un sistema nuevo y dinámico que se adapta continuamente a las necesidades de los usuarios» y que «todos los problemas informáticos se abordan en cuanto se confirman, incluyendo actualizaciones periódicas del sistema».

El mismo portavoz indicó que «ahora es responsabilidad de los Estados miembros hacer que funcione y garantizar que sus operadores estén preparados» para utilizarlo.

CATCH es un sistema digital mediante el cual los importadores europeos deben registrar los productos que entran en el mercado de la UE. Según la Comisión, permite un mejor seguimiento de estos alimentos y, por lo tanto, «es muy eficaz en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada».

Los ministros de Pesca de España y otros países de la UE como Bélgica, Francia, Portugal o Polonia mencionaron precisamente esta semana durante un Consejo de Pesca las dificultades que está planteando la aplicación de la normativa sobre control pesquero y el uso del sistema CATCH.

Al término de esa reunión, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo que España había recabado apoyos para flexibilizar el nuevo reglamento de control pesquero para «adaptarlo mejor a la realidad de la flota, especialmente la artesanal, simplificar su aplicación y reforzar los objetivos de la política pesquera».

El sistema CATCH fue solicitado por los Estados miembros e introducido mediante la modificación del reglamento contra la pesca ilegal en 2023, en el marco de la revisión más amplia del sistema de control de la pesca de la UE.

Desde entonces, la Comisión ha desarrollado el sistema informático CATCH «en estrecha consulta con las autoridades competentes de los Estados miembros», señaló el mismo portavoz comunitario. EFE

