The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La ciudad canadiense de Quebec es designada como reserva de biosfera por la Unesco

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Asunción, 5 jun (EFE).- La Unesco ha designado este viernes a la ciudad de Quebec como la primera zona urbana de Canadá protegida como reserva de biosfera.

La decisión, según un comunicado difundido por la organización de las Naciones Unidas, se ha producido durante el 38º Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la Unesco, que se celebra desde el pasado miércoles en la Reserva de la hidroeléctrica de Itaipú, que Paraguay comparte con Brasil.EFE

rgc/lb/icn

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR