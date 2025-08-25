La confianza empresarial sube en agosto en Alemania debio a la mejora de las expectativas

Fráncfort (Alemania) 25 ago (EFE).- La confianza empresarial subió en agosto en Alemania debido a la mejora de las expectativas de las empresas, pero «la recuperación de la economía se mantiene débil».

El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) informó hoy de que el índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania subió en agosto hasta 89 puntos, desde los 88,6 puntos de julio.

El instituto Ifo elabora este indicador de confianza con 9.000 respuestas mensuales de empresas de los sectores manufacturero, de servicios, de ventas y de la construcción.

«La valoración de la situación actual fue peor», dijo el presidente del instituto Ifo, Clemens Fuest, al presentar la encuesta de confianza empresarial.

«La recuperación de la economía alemana se mantiene débil», consideró Fuest.

En el sector manufacturero la confianza empresarial empeoró un poco porque las empresas están algo menos satisfechas con su situación actual y revisaron a la baja sus expectativas.

Todavía no hay señales de crecimiento en la entrada de pedidos en el sector manufacturero.

No obstante, la confianza mejoró notablemente entre los fabricantes de bienes de capital.

En el sector servicios, la confianza empresarial se deterioró un poco porque las expectativas de las empresas se volvieron más cautelosas pese a que la valoración de la situación actual fue mucho mejor.

La confianza empresarial mejoró en las empresas de arquitectura e ingeniería.

Asimismo, la confianza empresarial empeoró algo en el comercio porque su situación actual es peor.

En la construcción, la confianza empresarial bajó tras muchos meses de estabilidad porque las empresas están menos satisfechas con su situación actual, aunque mejoraron sus perspectivas para los próximos meses. EFE

