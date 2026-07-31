La corte suprema de Brasil autoriza investigar a un hijo de Lula

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Un magistrado de la corte suprema de Brasil autorizó a la policía a investigar a un hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informó este jueves a la AFP una fuente judicial.

La decisión fue tomada por el juez André Mendonça, dijo la fuente en condición de anonimato, sin dar más informaciones sobre las sospechas que pesan sobre Fábio Luís Lula da Silva, conocido como «Lulinha».

El anuncio llega a tres días de que el mandatario izquierdista sea oficializado como candidato a la reelección en los comicios de octubre.

Según el diario Folha de S.Paulo, la investigación busca determinar si el hijo de Lula actuó para favorecer a un lobista en gestiones ante el Ministerio de Salud relacionadas con la comercialización de cannabis medicinal.

El lobista es un empresario que se encuentra preso desde septiembre, señalado como una de las figuras centrales de un esquema de fraude millonario a jubilados y pensionados.

Ese escándalo, que estalló en abril del año pasado, llevó a la destitución del ministro de Previsión Social y del presidente del Instituto Nacional de Seguridad Social del gobierno de Lula.

«Si acusan a mi hijo de algo, recibirá el mismo trato que cualquier otro hijo. No tendrá privilegios. Jamás le pediría a un policía ni a un juez que no hicieran lo correcto», reaccionó Lula durante una entrevista con el podcast Inteligencia Ltda, tras conocerse la decisión del magistrado.

La apertura de esta investigación se suma a otro frente que «Lulinha» enfrenta desde febrero, cuando una comisión del Congreso autorizó indagar sus cuentas bancarias por sospechas de haber actuado como «socio oculto» en emprendimientos presuntamente financiados con fondos desviados de ese mismo esquema.

Lula, que fue condenado en 2018 por un escándalo de corrupción antes de ver su condena anulada tras más de un año y medio en prisión, será proclamado oficialmente candidato del Partido de los Trabajadores este domingo en Sao Paulo.

Flavio Bolsonaro, hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro y quien se medirá con Lula en las urnas, cuestionó un supuesto trato desigual de la policía.

«¿Se imaginan si fuera el hijo del presidente Bolsonaro el sospechoso de recibir dinero de jubilados del INSS? ¿Tienen alguna duda de que estarían todos presos, destituidos de sus cargos, con un grupo de trabajo especial, la prensa encima y hablando del tema sin parar todos los días?», dijo el dirigente derechista en una transmisión en internet el jueves.

ll/mr