La CPI celebra el Nobel a Navi Pillay como «un reconocimiento» a la justicia internacional

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La Haya, 9 oct (EFE).- La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, felicitó este viernes a la jurista sudafricana Navi Pillay por recibir el Premio Nobel de la Paz y consideró que el galardón supone un «reconocimiento» al papel de la justicia internacional como «piedra angular de una paz duradera», en un «momento de profundos desafíos».

Akane, sancionada por Estados Unidos como parte de la ofensiva de Washington contra este tribunal por, entre otras cosas, emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyhau, subrayó que el Nobel a Pillay es «un importante reconocimiento del papel vital que desempeña la justicia internacional como piedra angular de una paz duradera». EFE

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