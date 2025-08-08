The Swiss voice in the world since 1935

La CPI publica orden de arresto de un criminal de guerra libio

Este contenido fue publicado en
3 minutos

La Haya, 8 ago (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) reveló este viernes la existencia de una orden de arresto emitida contra Saif Suleiman Sneidel, ciudadano libio acusado de crímenes de guerra, entre ellos asesinato, tortura y atentados contra la dignidad personal, presuntamente cometidos en Bengasi y alrededores, en el este de Libia.

Sneidel, oficial del denominado “Grupo 50” de la Brigada Al Saiqa, es señalado por la Fiscalía como estrecho colaborador del fallecido general libio Mahmoud al Werfalli, líder de esa unidad e integrante del llamado Ejército Nacional Libio. Ambos participaron en la “Operación Dignidad”, lanzada en Bengasi en mayo de 2014.

Según la CPI, hay “motivos razonables” para creer que Sneidel es responsable de crímenes de guerra de asesinato, tortura y atentados contra la dignidad personal, presuntamente cometidos en Bengasi o sus alrededores en Libia, antes o desde el 3 de junio de 2016, y hasta en torno al 17 de julio de 2017, aunque también se le atribuye responsabilidad penal por actos de tortura.

La Fiscalía cree que intervino en tres ejecuciones extrajudiciales en las que fueron asesinadas 23 personas.

La orden de detención, emitida en noviembre de 2020, se mantuvo bajo sello durante casi cinco años para “maximizar las oportunidades de arresto” y proteger la investigación en curso, pero la Fiscalía solicitó en julio de este año pedir que se levantase su carácter confidencial debido a cambios en las circunstancias y para “aumentar las posibilidades de detención”.

“La decisión de los jueces de levantar la confidencialidad de la orden mejora las posibilidades de arresto. La Corte ahora puede tratar con los Estados, el Consejo de Seguridad de la ONU y la comunidad internacional cuestiones relacionadas con una posible detención”, declaró la fiscal adjunta, Nazhat Shameem Khan, quien instó a las autoridades libias a ejecutar la orden.

La investigación de la CPI sobre Libia se inició en marzo de 2011, tras la remisión del caso por el Consejo de Seguridad de la ONU, en respuesta a la represión violenta de las protestas contra el régimen de Gadafi.

Desde entonces, la Fiscalía ha estructurado su trabajo en cuatro líneas principales: los crímenes cometidos durante la violencia de 2011, las violaciones en centros de detención, los delitos vinculados a las operaciones militares entre 2014 y 2020 —incluida la “Operación Dignidad” en Bengasi— y los crímenes contra migrantes.

En el contexto de esta situación, la CPI mantiene pendientes ocho órdenes de arresto contra otros sospechosos, incluido Saif al Islam al Gadafi, uno de los hijos del fallecido dictador libio Muamar al Gadafi. El pasado 16 de julio, otro acusado, Khaled Mohamed Ali El Hishri, fue detenido en Alemania por crímenes en centros de detención y se encuentra bajo custodia de las autoridades alemanas a la espera de la finalización del procedimiento nacional. EFE

ir/ma/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR