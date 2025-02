La crisis se instala en el disconforme gabinete del presidente colombiano

Bogotá, 5 feb (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, enfrenta una seria crisis en su gabinete luego del consejo de ministro del martes, transmitido por televisión y redes sociales, en el que varios funcionarios expresaron sin rodeos sus críticas al manejo del Gobierno, lo que ya provocó las primeras renuncias.

Petro, en un arranque de transparencia, decidió transmitir en vivo el consejo de ministros pese a que está prohibido por la ley, para evaluar la ejecución de los objetivos de Gobierno pues de los 195 compromisos adquiridos solo 49 han sido cumplidos, lo que deja 146 pendientes, dijo, pero la experiencia no salió bien.

«Se prefirió evadir las respuestas y lanzar el ataque caníbal y autodestructivo que es una tradición histórica no solo de la izquierda sino de Colombia», manifestó hoy Petro al referirse a las críticas y recriminaciones que recibió, comenzando por la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez.

Esas críticas no fueron por la pobre gestión y baja ejecución del presupuesto, que también han sido señaladas, sino por el regreso al Gobierno, ese mismo día, de Armando Benedetti, un controvertido político con denuncias de corrupción que rota cargos con facilidad.

Benedetti fue crucial para la victoria electoral de Petro en 2022 en la costa atlántica donde consiguió para su campaña 15.000 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares), parte de ellos de dudosa procedencia, según ha dicho él mismo.

Puerta giratoria en el Gobierno

Desde que Petro llegó a la Presidencia lo nombró embajador en Venezuela, cargo al que renunció en junio de 2023 involucrado en un escándalo de escuchas ilegales; luego reabrió la embajada ante la FAO -que llevaba más de una década cerrada- para mandarlo a Roma, de donde volvió a finales del año pasado para ser asesor presidencial y, desde ayer, jefe de Despacho, lo que provocó las críticas de otros cercanos al mandatario.

«No me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión; la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando», le dijo Márquez a Petro, reclamo en el que fue secundada por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad y otros altos funcionarios.

Lo que siguió fue una cascada de recriminaciones de distintos ministros a Petro por el caso de Benedetti y por el poder que acumula la nueva canciller, Laura Sarabia, considerada mano derecha del mandatario, así como por el mal rumbo del país en diversos frentes, un espectáculo transmitido en vivo y en directo durante seis horas.

«Nunca había habido un escándalo en Colombia como el de ayer en el consejo de ministros que consistió en un estrellón entre petristas de primer nivel con Armando Benedetti y Laura Sarabia -estos dos de gobiernos anteriores- y Gustavo Petro defendiendo con toda su fuerza a Benedetti y a Sarabia», señaló el exsenador de izquierdas Jorge Robledo, crítico del presidente.

Según Robledo, «la pregunta del millón es por qué Petro prefiere quedarse con sus amigos de última hora a quienes podría reemplazar si quisiera» en vez de seguir con sus compañeros del Pacto Histórico, su partido, o con aquellos que lo han acompañado desde sus tiempos en la guerrilla del M-19 y a quienes anoche tachó de «sectarios» por criticar a Benedetti.

Primeras dimisiones

Las diferencias provocaron la renuncia del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jorge Rojas, amigo de todas las horas de Petro y quien en este Gobierno fue primero embajador en Bruselas y luego vicecanciller.

«Lo que pasó ayer muestra nuestras debilidades, nuestras angustias, pero también debe mostrar la fortaleza y la decisión de un equipo de gobierno que quiere seguir adelante», expresó Rojas al anunciar su renuncia al cargo, en el que estuvo solo una semana.

A Rojas le siguió el ministro de las Culturas, Juan David Correa, luego de que su colega del Interior, Juan Fernando Cristo, propusiera la renuncia de todo el gabinete por considerarlo «insostenible» tras lo sucedido en el consejo de ministros.

Sin embargo, no se sabe aún si el propio Cristo y otros duros críticos del regreso de Benedetti al Gobierno presentaron su dimisión.

«El presidente Gustavo Petro tiene explicarle al país (y al Pacto Histórico) las razones de la llegada al gobierno de Benedetti (…) El silencio alimenta la teoría de que lo tiene extorsionado», señaló en X el analista político Jorge Iván Cuervo. EFE

