La derecha colombiana inscribe su consulta entre elogios cruzados y gestos de unidad

3 minutos

Bogotá, 4 feb (EFE).- La coalición de derecha que impulsa la interpartidista ‘Gran Consulta por Colombia’ inscribió este miércoles ante la Registraduría (autoridad electoral) a sus nueve precandidatos presidenciales, en un acto marcado por los elogios mutuos y los mensajes de unidad con los que buscan llegar a un candidato único el próximo 8 de marzo.

El acto se desarrolló en un auditorio colmado de simpatizantes, con banderas de Colombia ondeando entre el público y un escenario dominado por una gran pantalla azul en la que se leía el lema ‘Aquí está tu presidente’, y bajo esta Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa, los nueve precandidatos.

«Vamos a lograr primero cautivar el electorado, porque tenemos que emocionar a Colombia. Y segundo, vamos a lograr que esta sea la consulta, la consulta que denuncia los extremos», dijo el precandidato Cárdenas, quien fue ministro de Hacienda entre 2012 y 2018 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Durante el evento, un rasgo común atravesó las intervenciones: cada precandidato fue presentado por uno de sus competidores, en una dinámica de reconocimiento público que dejó de lado los contrastes programáticos y privilegió los elogios personales, la experiencia y las credenciales de liderazgo de cada aspirante.

«A mí me corresponde hablar del mejor del mundo. Del que se peina perfecto (…) Juan Carlos es un placer y es un honor que hagas parte de la coalición», le dijo la precandidata Vicky Dávila al exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón, uno de los últimos en sumarse a este grupo.

El mensaje compartido fue el de una derecha que busca mostrarse cohesionada frente al electorado, con la promesa de elegir, mediante el voto ciudadano, «una candidatura capaz de enfrentar los principales problemas del país, entre ellos la seguridad, la corrupción, el empleo y la confianza institucional».

Los participantes coincidieron en señalar que la ‘Gran Consulta por Colombia’ nace como una alternativa a la polarización política y a los liderazgos individuales, y que su apuesta es «construir acuerdos alrededor de resultados concretos más que de discursos».

En las primeras filas, dirigentes políticos y equipos de campaña se mezclaban con militantes vestidos con camisetas y chaquetas alusivas a cada aspirante, mientras desde distintos puntos del recinto se agitaban banderas rojas, moradas y amarillas, reflejo de la diversidad de fuerzas que confluyen en la consulta.

La votación de la consulta está prevista para el próximo 8 de marzo de 2026, día en que se votarán las legislativas en Colombia, ese día la derecha escogerá cuál de los nueve precandidatos representará a este sector político en la carrera por la Presidencia de la República en la primera vuelta programada para el 31 de mayo. EFE

