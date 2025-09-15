The Swiss voice in the world since 1935

La deuda pública italiana disminuyó hasta los 3,05 billones de euros en julio

Roma, 15 sep (EFE).- La deuda pública italiana se situó en 3,05 billones de euros, lo que supone una disminución de 14.500 millones de euros respecto al mes anterior, ha informado este lunes el Banco Central italiano.

Este descenso se debió al superávit de tesorería de las Administraciones públicas (14.200 millones de euros), así como por la reducción de la liquidez del Tesoro en 200 millones.

También influyeron la revalorización de los valores indexados a la inflación y las fluctuaciones del tipo de cambio (100 millones), según los datos publicados por la autoridad monetaria.

En cuanto a la distribución por subsectores, la deuda de las Administraciones centrales también se redujo en 14.400 millones de euros, mientras que la de las entidades locales disminuyó en 100 millones de euros, y la de la seguridad social se mantuvo prácticamente sin cambios.

La proporción de deuda en manos del Banco de Italia continuó disminuyendo, situándose en el 19,5 % frente al 19,6 % del mes anterior.

En julio, los ingresos fiscales registrados en el presupuesto del Estado fueron de 68.300 millones, un 13 % más que en el mismo mes del año anterior.

En los primeros siete meses de 2025, los ingresos tributarios sumaron 325.600 millones, un 5,3 % interanual. EFE

