La directora del FMI alerta de las desigualdades inducidas por la IA y pide cooperar

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El auge global de la IA se está convirtiendo en un motor económico pero también puede «agravar las desigualdades», ya que está dejando atrás «a la mayoría» de países, alertó este miércoles la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

La directiva lamentó también en su discurso la falta de «acción decidida» de los países avanzados y fuertemente endeudados para restaurar la salud de sus finanzas públicas.

En un discurso previo a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la próxima semana en Singapur, Georgieva afirmó que la inversión en inteligencia artificial en relación con el PIB podría superar el capital destinado a ferrocarriles, la red eléctrica o las redes de telecomunicaciones.

El crecimiento del comercio relacionado con la IA se observa especialmente en Estados Unidos, China e India, donde las empresas realizan grandes inversiones en centros de datos y otras infraestructuras, mientras otros se benefician de la fabricación de chips y la robótica.

«Para aprovechar el poder transformador de la inteligencia artificial (…) es fundamental generalizar su acceso en el mundo entero. Una iniciativa así requiere cooperación», señaló la jerarca del FMI.

«Ya sea que la amen, la odien o la teman, la IA está aquí y se está convirtiendo rápidamente en un factor clave que determina la suerte relativa de los países en la economía mundial», indicó.

Pero «si bien este fenómeno impulsa a las economías que lideran la IA hoy en día, en gran medida deja atrás a la mayoría de las otras, lo que aumenta el riesgo de que se amplíe la desigualdad económica a escala mundial», alertó.

«Para aprovechar el poder transformador de la IA, es necesario que nadie se quede atrás. Por ello será fundamental garantizar el acceso a esta tecnología en todo el mundo», expresó.

– La escalada de la deuda –

Su pronunciamiento se dio en momentos de creciente preocupación sobre las grandes sumas destinadas al sector y sobre cuándo los inversores verán rendimientos, después de que el auge impulsara un rally del mercado a niveles récord los últimos dos años.

Advirtió que si los beneficios no cumplen las expectativas, la «decepción» podría convertirse en «un shock de gran alcance» para la economía mundial.

También abordó los crecientes niveles de deuda de los gobiernos, ya que los costos de financiación impulsados por la creciente inflación y los altos tipos de interés se ven agravados por las emisiones masivas de bonos corporativos para financiar inversiones en IA.

Los rendimientos de las obligaciones soberanas a 10 años de Estados Unidos, Alemania y Japón alcanzaron sus máximos niveles desde respectivamente 2007, 2009 y 1996, lo que infla de manera correlativa la factura los intereses de la deuda de estos países.

Georgieva se pronunció firmemente, diciendo al respecto que «las economías avanzadas son los malos alumnos», y que lamentablemente «no vemos una acción decidida» para remediar dichos niveles de endeudamiento.

La deuda pública mundial ha alcanzado actualmente su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial y va camino de superar dentro de poco el 100% del PIB planetario.

dan/mas-avl

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