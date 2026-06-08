La disidencia del guerrillero más buscado de Colombia anuncia una tregua de cara al balotaje

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El Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las extintas FARC liderada por Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia, anunció el domingo la prolongación de una tregua con miras al próximo balotaje presidencial.

El EMC, que rechazó el acuerdo de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno, figura entre los principales actores de la inseguridad en el país, que atraviesa su peor crisis de violencia en una década y que elegirá al sucesor del mandatario izquierdista Gustavo Petro.

En medio de altos índices de violencia, los colombianos acudirán a las urnas el 21 de junio para elegir presidente entre el senador Iván Cepeda, aliado de Petro, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

El EMC señaló en un comunicado «la ampliación de la suspensión de acciones y operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública» entre el 10 y 23 de junio.

Frente a la elección presidencial del 31 de mayo, el grupo declaró una tregua unilateral desde el 20 de ese mes hasta el 10 de junio.

«Seguiremos reservándonos el derecho a la legitima defensa ante los ataques de la fuerza pública colombiana o estadounidense y otros grupos armados», indicó el secretariado del EMC.

«Esperamos nuevamente que esta decisión genere condiciones favorables y de tranquilidad a las comunidades, para que asistan de manera masiva a las urnas», añadió.

Petro ha intentado sin éxito negociar con Mordisco como parte de su política de «paz total» con la que quiso lograr el desarme de todas las organizaciones armadas de Colombia.

En abril, hombres de Mordisco asesinaron a 21 personas en un atentado con explosivos en una carretera del suroeste del país, el peor ataque contra civiles en dos décadas.

sp/mr